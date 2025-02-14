健康網》激戰過頭小心「繫帶斷裂」 醫曝4影響：恐出血不止

醫師分享，繫帶斷裂有2個原因，第一是性愛太激烈，第二是天生繫帶比較短，容易因為拉扯過度撕裂；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕情人節若不小心愛得太激烈，恐怕會導致「繫帶斷裂」，痛不欲生！泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文表示，繫帶斷裂原因除了性愛時太激烈，還有天生繫帶比較短，也容易因為拉扯過度撕裂。繫帶斷裂後會引起劇烈疼痛、出血不止、變得更短，甚至還會在心裡留下陰影，不可輕忽。

黃冠鈞指出，包皮繫帶其實是胚胎形成過程中，留下來的遺跡，它位於龜頭下方、與包皮相連的軟組織，內含血管與神經。每個人因基因或發育不同，繫帶長短也會因此不同。在幼兒時期，繫帶可以保護龜頭，避免因尿液或糞便接觸引發龜頭炎；隨者年紀增長，包皮逐漸退下，繫帶的功能變得較不重要。

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他表示，如果繫帶過短或缺乏彈性，勃起時這個區域會承受較大張力，導致緊繃不適，甚至可能因拉扯而產生撕裂傷，反覆發炎。

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醫師表示，如果繫帶過短或缺乏彈性，勃起時會承受較大張力，甚至可能因拉扯而產生撕裂傷；示意圖。（圖取自shutterstock）

繫帶斷裂2原因

●天生繫帶短：勃起時感覺龜頭下彎、緊繃甚至疼痛，拉扯過度容易撕裂。

●性愛太激烈：過度摩擦與不當施力，不堪壓力，引起繫帶撕裂出血。

繫帶斷裂4影響

●引起劇烈疼痛，當場GG。

●出血不止，讓人秒清醒。

●造成恐懼心理，影響未來性生活。

●傷口癒合後變得更短，未來更容易再斷。

繫帶裂傷這樣做

●輕微撕裂：可加壓止血，約1-2週自然癒合，但要避免過度翻動包皮。

●嚴重斷裂：需手術縫合+藥物治療，並避免勃起拉扯影響癒合。

●繫帶整型延長手術：透過將繫帶適度的放鬆， 達到改善繫帶過短的問題。術後約2-3周的照顧，傷口即可癒合。

黃冠鈞提醒，繫帶受傷後，務必盡速就醫治療，停止自慰或性愛，等到傷口完全復原再恢復性生活，避免傷口再度裂開。

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