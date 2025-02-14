健康網》洋菇好料理！農糧署：掌握「2原則」鎖水保香

農糧署表示，洋菇富含蛋白質、多種維生素及纖維質，適合炒食、乾煎、煮濃湯，或做西式料理配料；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你對「洋菇」的了解有多少呢？它常是料理中的配角，但其實也能當主角。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，白白胖胖的洋菇 ，其實是由褐色的蘑菇突變而來。洋菇富含蛋白質、多種維生素及纖維質，適合炒食、乾煎、煮濃湯，或做西式料理配料，掌握乾煎、悶熟再下鍋原則，可鎖住香氣及水分。

洋菇小常識

農糧署說，因洋菇外觀潔白、產量高，而逐漸變得普及，不僅是全世界最早人工栽培的菇類，也是食用比例最高的菇類！烹飪之前只需簡易擦拭，不用特別清洗，便可直接加熱料理；若習慣沖洗，就要快速並且擦乾。若是購買量大，可放冷凍保存。

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生產及種植環境

農糧署指出，早期洋菇多為稻農兼作，採半開放菇寮種植，以冬季為主要產季。現在新式菇舍則改採環控栽培種植，可調節溫濕度等生產環境，全年皆可生產，國內現以彰化、台南，及南投為主要產區。

農糧署說，因洋菇外觀潔白、產量高，而逐漸變得普及；示意圖。（資料照）

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