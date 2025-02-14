健康網》衰老可以治？ 學者：5生活方式有幫助 HIIT上榜

學者表示，高強度的間歇訓練，可促進長壽基因的表達；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衰老似乎是人類生命中不可抗拒的自然現象，讓許多人心生害怕。對此，營養學者洪泰雄引述哈佛大學醫學院教授David Sinclair的著作《Lifespan: Why We Age—and Why We Don’t Have To》指出，衰老是一種可以治療的疾病，而不是不可避免的自然過程。他列出了5個有助於延緩衰老的生活方式，像是間歇性斷食、低蛋白飲食、高強度間歇訓練（HIIT）、寒冷刺激、補充白藜蘆醇等。

衰老可逆？學者揭示其根本原因

洪泰雄在臉書專頁發文分享，Sinclair在其著作中從基因學和生物學的角度，探討了影響衰老的機制，以及如何延緩甚至逆轉衰老的可能性。由於傳統觀點認為衰老是自然現象，但Sinclair卻認為，衰老其實是一種疾病，並且可以透過科學來控制甚至逆轉。他指出，生物體內的「資訊理論」控制著細胞如何運作，而衰老是這些資訊流失的結果。

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Sinclair表示，衰老的根本是「生物鐘理論」（The Information Theory of Aging）。身體內的表觀遺傳資訊（Epigenetic Information） 隨著時間流失，導致細胞無法正確運作，進而出現衰老的現象。這就像「CD光碟上的刮痕」，雖然光碟仍有所有的資訊，但刮痕讓雷射無法正確讀取。

此外，影響衰老的關鍵基因有3個，第一是長壽基因（Sirtuins）：SIRT1-SIRT7 是一組關鍵的基因，負責調控細胞的健康狀態；第二是AMPK（腺苷酸活化蛋白激酶）：幫助細胞應對能量缺乏，並促進健康的代謝；第三是mTOR（哺乳動物雷帕黴素靶蛋白）：調控細胞生長與修復，與卡路里限制和壽命延長密切相關。

5種生活方式延緩衰老

而Sinclair也提出了以下5個經科學驗證的方法，來延長端粒、啟動長壽基因，甚至促進身體自我修復：

●間歇性斷食（Intermittent Fasting）：減少熱量攝取，啟動細胞修復機制（自噬作用）。

學者分享，間歇性斷食能減少熱量攝取，啟動細胞修復機制來延緩衰老；示意圖。（圖取自freepik）

●低蛋白飲食：降低 IGF-1（胰島素樣生長因子），延緩老化。

●適量運動：特別是高強度間歇訓練（HIIT），可促進長壽基因的表達。

●寒冷刺激（Cold Exposure）：如冷水浴、冰浴等，有助於刺激棕色脂肪，提升新陳代謝。

●補充白藜蘆醇（Resveratrol）與 NMN（菸鹼醯單核苷酸）：這些物質被認為能夠激活 SIRT1，促進 DNA 修復。

Sinclair也分享未來的一些抗衰老科技，包括基因療法，透過表觀遺傳編輯技術，可能可以恢復年輕時的基因表達模式；幹細胞療法，重新啟動老化細胞，幫助身體恢復活力；人工智慧與生物科技結合，未來AI可能能夠幫助我們找到最佳的抗衰老策略。

最後，Sinclair強調，衰老不是一個無法避免的命運，而是一個可以透過科學、生活習慣、與未來技術來延緩甚至逆轉的過程。他相信，在未來幾十年內，人類的平均壽命可以大幅延長，甚至有望「治癒衰老」，使健康壽命（Healthspan）顯著增加。

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