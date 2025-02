健康網》衰老可以治？ 學者：5生活方式有幫助 HIIT上榜

學者表示,高強度的間歇訓練,可促進長壽基因的表達;圖為情境照。(圖取自freepik)

葉立斌/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕衰老似乎是人類生命中不可抗拒的自然現象,讓許多人心生害怕。對此,營養學者洪泰雄引述哈佛大學醫學院教授David Sinclair的著作《Lifespan: Why We Age—and Why We Don’t Have To》指出,衰老是一種可以治療的疾病,而不是不可避免的自然過程。他列出了5個有助於延緩衰老的生活方式,像是間歇性斷食、低蛋白飲食、高強度間歇訓練(HIIT)、寒冷刺激、補充白藜蘆醇等。

衰老可逆?學者揭示其根本原因

洪泰雄在臉書專頁發文分享,Sinclair在其著作中從基因學和生物學的角度,探討了影響衰老的機制,以及如何延緩甚至逆轉衰老的可能性。由於傳統觀點認為衰老是自然現象,但Sinclair卻認為,衰老其實是一種疾病,並且可以透過科學來控制甚至逆轉。他指出,生物體內的「資訊理論」控制著細胞如何運作,而衰老是這些資訊流失的結果。

請繼續往下閱讀...

Sinclair表示,衰老的根本是「生物鐘理論」(The Information Theory of Aging)。身體內的表觀遺傳資訊(Epigenetic Information) 隨著時間流失,導致細胞無法正確運作,進而出現衰老的現象。這就像「CD光碟上的刮痕」,雖然光碟仍有所有的資訊,但刮痕讓雷射無法正確讀取。

此外,影響衰老的關鍵基因有3個,第一是長壽基因(Sirtuins):SIRT1-SIRT7 是一組關鍵的基因,負責調控細胞的健康狀態;第二是AMPK(腺苷酸活化蛋白激酶):幫助細胞應對能量缺乏,並促進健康的代謝;第三是mTOR(哺乳動物雷帕黴素靶蛋白):調控細胞生長與修復,與卡路里限制和壽命延長密切相關。

5種生活方式延緩衰老

而Sinclair也提出了以下5個經科學驗證的方法,來延長端粒、啟動長壽基因,甚至促進身體自我修復:

●間歇性斷食(Intermittent Fasting):減少熱量攝取,啟動細胞修復機制(自噬作用)。

學者分享,間歇性斷食能減少熱量攝取,啟動細胞修復機制來延緩衰老;示意圖。(圖取自freepik)

●低蛋白飲食:降低 IGF-1(胰島素樣生長因子),延緩老化。

●適量運動:特別是高強度間歇訓練(HIIT),可促進長壽基因的表達。

●寒冷刺激(Cold Exposure):如冷水浴、冰浴等,有助於刺激棕色脂肪,提升新陳代謝。

●補充白藜蘆醇(Resveratrol)與 NMN(菸鹼醯單核苷酸):這些物質被認為能夠激活 SIRT1,促進 DNA 修復。

Sinclair也分享未來的一些抗衰老科技,包括基因療法,透過表觀遺傳編輯技術,可能可以恢復年輕時的基因表達模式;幹細胞療法,重新啟動老化細胞,幫助身體恢復活力;人工智慧與生物科技結合,未來AI可能能夠幫助我們找到最佳的抗衰老策略。

最後,Sinclair強調,衰老不是一個無法避免的命運,而是一個可以透過科學、生活習慣、與未來技術來延緩甚至逆轉的過程。他相信,在未來幾十年內,人類的平均壽命可以大幅延長,甚至有望「治癒衰老」,使健康壽命(Healthspan)顯著增加。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法