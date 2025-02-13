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健康 > 杏林動態

林口長庚節能研討會 台大、台中榮總等院共享節能經驗

2025/02/13 11:51

「長庚醫療財團法人節能分享暨經濟部節能標竿觀摩研討會」已開放報名。（林口長庚提供）

「長庚醫療財團法人節能分享暨經濟部節能標竿觀摩研討會」已開放報名。（林口長庚提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕經濟部能源署與林口長庚紀念醫院將於2月19日在桃園市林口長庚國際會議中心，舉辦「長庚醫療財團法人節能分享暨經濟部節能標竿觀摩研討會」，目前還開放報名，意者可洽詢「節能標竿獎」官網

研討會時間為當天上午9點半到下午4點半，講題包括「醫療機構節能推展方向與架構」與工業技術研究院、台大醫院、台中國家歌劇院、台中榮民總醫院、台北君悅酒店、奇美醫院、台電公司的節能分享等。

林口長庚指出，醫院過去3年透過高效能空調與智能控制技術、LED節能照明、冷能回收再利用，落實能源監控與尖峰用電管理等多項措施，投入5億2000萬元經費進行改善，已達到減碳總量超過1萬噸成效。

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