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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

增購10萬劑公費流感疫苗 台灣東洋1270萬元拿下標案

2025/02/12 11:11

台灣東洋藥品拿下衛福部增購10萬劑公費流感疫苗的標案。（資料照，台灣東洋藥品提供）

台灣東洋藥品拿下衛福部增購10萬劑公費流感疫苗的標案。（資料照，台灣東洋藥品提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S不幸因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮，行政院緊急同意衛福部增購10萬劑公費流感疫苗，預估疫苗2月20日到位，提供11類對象公費接種，衛福部疾管署今（12日）公布招標結果，台灣東洋藥品工業股份有限公司以1270萬5000元拿下標案。

根據政府電子採購網的決標公告資料，此次「114年增購四價流感疫苗採購案」，共有台灣東洋藥品、賽諾菲等2家廠商投標，台灣東洋藥品以1270萬5000元拿下標案，履約日期預估為今（2025）年2月11日至4月15日，而賽諾菲標價金額為2436萬元未得標。疾管署預計今日下午發布新聞稿說明。

根據疾管署統計，截至今年2月10日止，公費流感疫苗共計接種657.3萬劑（疫苗使用率99.8%），尚餘公費疫苗1.3萬劑。疾管署依行政院指示增購的10萬劑流感疫苗，最快2月20日起提供11類對象使用。

適用對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

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