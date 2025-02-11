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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

小感冒誘發急性腎炎 花蓮慈濟跨團隊44天救治護兒

2025/02/11 17:26

花蓮11歲兒童樂樂患免疫球蛋白A型快速進行性腎炎，腎功能指數異常高出20倍，在花蓮慈濟醫院小兒部團隊44天的治療與照護下，病況穩定終於順利出院返家。（花蓮慈院提供）

花蓮11歲兒童樂樂患免疫球蛋白A型快速進行性腎炎，腎功能指數異常高出20倍，在花蓮慈濟醫院小兒部團隊44天的治療與照護下，病況穩定終於順利出院返家。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮11歲兒童樂樂，於去（2024）年底有感冒咳嗽症狀，吃藥後開始水腫、嘔吐，轉送到花蓮慈濟醫院發現是免疫球蛋白A型快速進行性腎炎，腎功能指數異常高出20倍，轉入兒科加護病房並進行洗腎透析治療。在花蓮慈濟醫院小兒部團隊44天的治療與照護下，病況穩定終於順利出院返家，能在今天開學日順利重回校園就學。

「一開始孩子先是咳嗽，以為只是感冒，吃了藥後，沒想到隔天孩子臉有點水腫，接著就開始吃什麼吐什麼。」樂樂媽媽回想當時狀況還是心有餘悸，還好當時診所醫師警覺性高，建議樂樂的症狀需要轉診到大醫院。醫師發現樂樂的尿液中出現血色，四肢水腫、肺部有些微積水，並且腎功能指數明顯異常。

花蓮慈濟醫院小兒部兒童腎臟科主任陳明群說，急性腎炎的發病原因多樣，免疫球蛋白A型腎炎的病人發病前多數曾有急性上呼吸道感染的病史，提醒家長若是發現孩子出現血尿、尿量減少但體重卻增加、全身水腫甚至噁心嘔吐等症狀，需盡快就醫檢查。

陳明群主任說，病患狀況當下很危急，不僅是急性腎損傷，還有高血壓、全身浮腫、貧血、電解質異常、代謝性酸血症等症狀，所以醫療團隊迅速進行血液透析處置，並透過類固醇脈衝治療來穩定腎臟功能，團隊也每日密切監測他的生理指標變化，同時還得仔細控制血壓及水分攝取，以保持病況穩定。

醫師陳明群說，病患因受到感染誘發免疫系統產生有缺陷的抗體，讓原先應作用在外來病原體的抗體，因為人體本身特定組織與病源體有相似的結構，而讓有缺陷的抗體去攻擊自身的腎臟組織，而造成腎功能損害，症狀通常表現為突發性血尿或蛋白尿，經常在急性上呼吸道感染後的一週內發作，發病原因多數不明。

快速進行性腎炎的急性期需盡早使用類固醇脈衝治療，陳明群說，狀況穩定後則需持續使用類固醇或其他免疫抑制劑來治療之外，針對免疫球蛋白A型腎炎病人，也需避免過度勞累，預防上呼吸道感染，飲食上則是低鹽低油，避免服用腎毒性藥物。

樂樂媽媽也感謝包含腎臟內科、營養師、藝術治療師、音樂治療師等一起守護樂樂的健康，醫療團隊不僅照護孩子，也照顧到家屬的心情。陳明群說，病患出院後還是得持續追蹤觀察，每日至少量一次體重及早晚各量一次血壓，按照藥物指示定時服用類固醇、癌德星等免疫抑制劑及口服降血壓藥物等，來控制高血壓、慢性腎臟病及其併發症。

醫師說明，病患因受到感染誘發免疫系統產生有缺陷的抗體，讓有缺陷的抗體去攻擊自身的腎臟組織，造成腎功能損害。（花蓮慈院提供）

醫師說明，病患因受到感染誘發免疫系統產生有缺陷的抗體，讓有缺陷的抗體去攻擊自身的腎臟組織，造成腎功能損害。（花蓮慈院提供）

樂樂媽媽感謝腎臟內科、營養師、藝術治療師、音樂治療師等人守護樂樂的健康，照顧孩子也照顧家屬心情。（花蓮慈院提供）

樂樂媽媽感謝腎臟內科、營養師、藝術治療師、音樂治療師等人守護樂樂的健康，照顧孩子也照顧家屬心情。（花蓮慈院提供）

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