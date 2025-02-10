健康網》冷颼颼慎防「風寒頭痛」 溫補抗寒氣 咖哩入列

王大元建議，飲食可適量攝取溫性食材，如蔥、薑、蒜、洋蔥、肉桂、麻油、鮭魚、咖喱、紅肉等，以促進血液循環並對抗寒氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕強烈寒流使全台氣溫驟降，不少上班族外出時受到冷風侵襲，甚至出現頭痛不適的情況。對此，中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文提醒，這類頭痛可能與「風寒束表」有關，主要是因寒冷導致血管過度收縮、肌肉緊繃，進而引發疼痛，通常從後頸、後腦杓、太陽穴開始發作，並可能伴隨汗出不暢、眼睛乾澀疼痛等症狀。飲食可適量攝取溫性食材，如蔥、薑、蒜、洋蔥、肉桂、麻油、鮭魚、咖喱、紅肉等抗寒。

疏散風寒有助緩解不適

王大元表示，針對風寒型頭痛，中醫建議可選擇具有疏風散寒作用的藥材，如川芎、白芷、荊芥、防風、桂枝等。此外，針灸治療可刺激天宗、風池、太陽、率谷及肩中俞等穴位，幫助緩解疼痛。

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飲食與熱敷可輔助改善

除了藥物與針灸，飲食調理亦是預防風寒型頭痛的重要方式。王大元建議，飲食可適量攝取溫性食材，如蔥、薑、蒜、洋蔥、肉桂、麻油、鮭魚、咖喱、紅肉等，以促進血液循環並對抗寒氣。同時，應避免攝取過多寒性食物，例如葡萄柚、椰子汁、柑橘、火龍果及苦瓜，以免加重症狀。

此外，簡單的熱敷與熱水刺激亦有助於舒緩風寒型頭痛。例如，可利用蓮蓬頭的水流從後頸的風池穴往大椎穴方向沖淋，或對後腦杓的筋結點進行10至15分鐘的熱敷，透過暖暖包、熱敷墊、暖燈或泡澡來放鬆緊繃的肌肉。

王大元提醒，民眾外出時應注意保暖，建議佩戴圍巾、毛帽或穿著帽T，以減少冷風對身體的刺激，避免因風寒影響健康。

王大元表示，針對風寒型頭痛，中醫建議可選擇具有疏風散寒作用的藥材，如川芎、白芷、荊芥、防風、桂枝等；圖為情境照。（圖取自freepik）

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