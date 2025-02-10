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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不掉色口紅超持久！ 食藥署解密「不沾杯」原理

2025/02/10 21:28

食藥署表示，不掉色口紅是將油性色素溶解在揮發性油脂中，當揮發性油脂消失時，剩下的油性色素仍會持續存在於嘴唇表面；圖為情境照。（圖取自photoAC）

食藥署表示，不掉色口紅是將油性色素溶解在揮發性油脂中，當揮發性油脂消失時，剩下的油性色素仍會持續存在於嘴唇表面；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕唇膏讓人展現出好氣色，但每每吃完飯後，唇彩總掉得差不多，需要經常補妝。因此在挑選時，「不掉色」成為了許多人購買的主要條件，究竟號稱不沾杯的不掉色口紅原理為何？食藥署解答，其將油性色素溶解在揮發性油脂中，當揮發性油脂消失時，剩下的油性色素仍會持續存在於嘴唇表面，便能附著較久，減少補擦次數。

食藥署於臉書粉專「TFDA 化妝品安全使用」發文說明，不掉色唇彩口紅將油性色素溶解在揮發性油脂中，擦在嘴唇時，由於揮發性油脂消失了，剩下的油性色素就會持續存在於嘴唇表面，因此可以附著較久，便能減少補擦次數。

食藥署說，唇部有許多細緻的肌膚紋理，即使視覺上已經擦拭到與原本的唇色沒有差異，但依然會有少量的口紅殘留；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，唇部有許多細緻的肌膚紋理，即使視覺上已經擦拭到與原本的唇色沒有差異，但依然會有少量的口紅殘留；圖為情境照。（圖取自freepik）

2招卸口紅 不讓唇色色素沉澱上門

卸妝時看到嘴唇上沒有口紅了，就可以不用卸妝了？食藥署曾於臉書專頁提醒，其實唇部有許多細緻的肌膚紋理，即使視覺上已經擦拭到與原本的唇色沒有差異，但依然會有少量的口紅殘留，如果未完全卸除，久而久之容易導致色素沉澱。因此只要有上妝，就需要記得做好卸妝清潔的工作！

食藥署表示，卸除口紅時，應動作輕柔，不要大力搓，並先使用沾滿卸妝液之化妝棉，濕敷嘴唇數秒，接著使用沾滿卸妝液之棉花棒，輕按唇部，直到無口紅顏色，即為卸除唇妝步驟。

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