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健康網》按耳朵能變瘦！中醫曝「3穴位」抑制食慾
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕按壓耳朵穴道還可以減肥？澄觀中醫診所醫師陳詩潔在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享，可以讓食慾降低的3個耳穴：首先，「渴點」可以減少飲水過多所引起的水腫；「飢點」可以抑制過度的食慾；「耳神門」可以緩解壓力和焦慮，避免暴食的情況發生。
渴點
●位置：在耳廓的中上部，與口渴和水分攝取有關。
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●功效：可以幫助調節體內的水分平衡，減少飲水過多引起的水腫。
飢點
●位置：在耳甲腔內側，與食慾和胃部活動有關。
●功效：能抑制過度的食慾，從而幫助控制進食量。
耳神門
●位置：在三角窩，與壓力、焦慮和情緒調節相關。
●功效：能緩解壓力和焦慮，這些往往是過度飲食或暴食的誘因，幫助保持健康的飲食習慣。
中醫助減肥
陳詩潔提到，專業中醫師通常會通過針刺、按壓或耳磁貼片刺激穴道；另外，在家可以輕輕按壓此3穴位，每天數次，每次2-3分鐘，以達到放鬆和減重的效果。她提醒，搭配飲食及運動和中藥調理，效果會更加倍。
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