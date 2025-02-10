小心！元宵節湯圓「高含磷量」 食用須注意

元宵節吃湯圓已成傳統習俗，但象徵「團團圓圓」的元宵無限食用恐造成身體負擔。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕元宵節吃湯圓已成傳統習俗，但象徵「團團圓圓」的元宵高澱粉、高油、高糖外，芝麻、花生、豆沙甜餡的湯圓更含有高磷，將對腎臟病患者造成極大負擔，因此千萬別無限制食用。台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林建議，盡量選擇無內餡湯圓，若要食用含內餡湯圓，一天以2顆為限。

郭克林表示，以每顆約20克的湯圓為例，芝麻內餡每顆含磷量約30-40毫克；花生內餡每顆約25-35毫克；豆沙內餡每顆約15-25毫克，但日常飲食也有部分含磷食物，所以湯圓不能無忌食用。

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他指出，過多的磷會對腎臟與內分泌系統造成影響，腎友過度攝取，恐導致高磷血症，進一步引發血管鈣化及心血管疾病風險，磷還會抑制維生素D的活化，降低鈣的吸收，增加骨質疏鬆和其他骨骼疾病的風險，腎臟病病人攝取過多的磷，可能使鈣磷沉積於皮膚，急性劇烈搔癢症狀，長期有骨骼脆弱、血管鈣化等問題。

郭克林建議：

1. 湯圓盡量選擇純糯米或米漿製成的無內餡湯圓。

2. 若要食用含內餡湯圓，一天以2顆為限，不得連續食用超過2天。

3. 腎臟病病人平時會服用鈣片等磷結合劑，佳節期間盡量補充鈣質，除日常三餐外，點心時刻亦建議配合服用。

郭克林提醒，腎友要定時測量血壓及體重、觀察尿液顏色、按時服藥、規律作息，如果有相關疑慮，也建議諮詢專業醫師或營養師，歡慶佳節同時兼顧身體健康。

台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林建議，盡量選擇無內餡湯圓，若要食用含內餡湯圓，一天以2顆為限。（台北慈濟醫院提供）

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