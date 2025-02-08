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健康網》對抗寒流這樣吃！營養師：優質蛋白可維持體溫

2025/02/08 18:01

營養師說明，在選擇火鍋食材時，可多選擇原型食材，如瘦肉、豆製品與大量蔬菜，並避開麻辣鍋湯底；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師說明，在選擇火鍋食材時，可多選擇原型食材，如瘦肉、豆製品與大量蔬菜，並避開麻辣鍋湯底；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫驟降，許多人選擇以火鍋來暖身，不僅簡單方便，還能均衡攝取多種營養。營養師陳冠蓉說明，在選擇火鍋食材時，可多選擇原型食材，如瘦肉、豆製品與大量蔬菜，並避開麻辣鍋湯底、加工丸子類，減少身體負擔。此外，對抗寒流也要適量補充蛋白質，如茶葉單、堅果、毛豆等食物，不僅能增加飽足感，也能維持體溫；飲料類則推薦薑茶與紅茶。

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，火鍋是一種營養豐富且容易準備的料理，適合忙碌的現代人。挑選食材時應優先選擇原型肉片，如牛肉、雞肉與豬肉，這些高生物價蛋白質有助於肌肉合成與提升攝食產熱效應。此外，豆腐與毛豆等豆製品則是優質的植物性蛋白來源，富含異黃酮與鈣質，有助於維持骨骼健康。

陳冠蓉表示，在蔬菜的選擇上，十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜、白菜與蘿蔔，含有豐富的維生素C、膳食纖維與抗氧化植化素，不僅有助於提升免疫力，也能促進腸道健康。湯底方面，營養師建議選擇清湯或味噌湯底，避免油脂與鈉含量過高的麻辣鍋與豚骨湯，以減少身體負擔。

營養師提到，十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜、白菜與蘿蔔，含有豐富的維生素C、膳食纖維與抗氧化植化素，可提升免疫力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師提到，十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜、白菜與蘿蔔，含有豐富的維生素C、膳食纖維與抗氧化植化素，可提升免疫力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

陳冠蓉說明，煮好的蔬菜鍋吃不完時，建議用調理機攪拌成蔬菜濃湯喝下肚。家裡的兒童、長輩想要補充熱量，也蠻推薦製作南瓜濃湯，作法很簡單，直接將南瓜連皮去籽切塊，用電鍋蒸熟後，用調理機將南瓜塊、腰果、開水攪拌均勻，就有熱騰騰的南瓜濃湯可以喝了。

陳冠蓉提到，除了火鍋，也可適量補充富含蛋白質的點心，如茶葉蛋、滷豆乾、堅果與毛豆等。這些食物不僅能增加飽足感，也能維持體溫，並避免高糖點心帶來的血糖波動。無調味堅果含有豐富的單元不飽和脂肪酸與Omega-3，有助於抗發炎與保護心血管健康。

陳冠蓉補充，沒有特殊疾病（如慢性腎臟病）吃蛋白質豐富的食物除了能補充熱量以外，蛋白質含量高的食物本身也有較高的攝食產熱效應（Thermic Effect of Food, TEF），醣份較低，能避免體重增加過快。

陳冠蓉說明，飲品方面，老薑茶與紅茶是暖身的理想選擇。薑中的薑辣素有助於促進脂肪代謝，而紅茶中的多酚成分則有助於穩定血糖與抗氧化。可在老薑茶中加入紅棗與枸杞，不僅能增添風味，也能進一步提升保暖效果。

營養師表示，紅茶中的多酚成分有助於穩定血糖與抗氧化；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，紅茶中的多酚成分有助於穩定血糖與抗氧化；示意圖。（圖取自photoAC）

陳冠蓉表示，隨著低溫來襲，民眾可透過聰明選擇火鍋食材、健康點心與保暖飲品，來維持體溫與營養均衡，不僅能抵禦寒冷，還能增強免疫力。

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