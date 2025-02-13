自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》紙杯喝熱飲當心微塑膠 醫曝長期害處：大腸癌上榜

2025/02/13 07:31

醫師指出，天天喝紙杯裝的熱飲，可能讓細胞功能變差，影響內分泌、消化系統甚至肝腎的解毒能力；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，天天喝紙杯裝的熱飲，可能讓細胞功能變差，影響內分泌、消化系統甚至肝腎的解毒能力；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕習慣喝熱咖啡來開啟一天的早晨？醫師張家銘提醒，如果拿紙杯飲用咖啡，要小心紙杯的內層塗有聚乙烯（PE），這層塑膠薄膜本來是為了防止液體滲漏，但遇到高溫、油脂、酸性或酒精飲品時，會加速釋放出微小的塑膠顆粒。若天天喝紙杯裝的熱飲，可能讓細胞功能變差，影響內分泌、肝腎解毒、以及消化系統問題，提高大腸癌風險等。

塑膠微粒滲透身體 細胞變成「垃圾場」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，試想像人體細胞原本是一間高效運作的工廠，每天處理能量轉換、代謝廢物、製造各種蛋白質。但當微塑膠進入細胞，就像是被塞滿塑膠袋的垃圾場，導致細胞「卡住」運作變慢、發炎、干擾基因運作。長期下來，可能影響免疫系統，讓身體處於慢性發炎狀態，進而增加疾病風險。

荷爾蒙訊號干擾 恐影響生育、糖尿病

張家銘說，塑膠微粒不只在細胞裡「卡住」，有些還會釋放影響內分泌的化學物質，讓細胞接收錯誤的指令。這可能導致：

●甲狀腺功能紊亂，細胞的能量調控失衡，新陳代謝變慢，讓人容易疲憊、發胖。

●性荷爾蒙受到干擾，影響生殖細胞，可能影響生育能力。

●胰島素反應變差，細胞無法正確處理血糖，可能增加糖尿病風險。

腸道細胞堵塞 小心腸漏症、大腸癌等

張家銘表示，當微塑膠進入腸道，腸道細胞就像一座有規律運作的地鐵站，負責吸收營養、排除廢物。但當這些塑膠微粒堆積在腸道細胞裡，原本順暢的營養輸送管道開始堵塞：

●腸道菌群失衡，有害細菌增多，好菌減少，消化變得不順暢。

●腸道發炎，導致腸漏症，食物中的未分解物質與毒素可能直接進入血液。

●消化吸收效率下降，長期可能導致營養不良或大腸癌風險上升。

這些微粒像是在腸道內堆積了一層「隱形塑膠膜」，讓腸道變得不透氣、不健康，導致消化變差，甚至影響免疫系統。

醫師提到，當塑膠微粒堆積在腸道內，恐讓消化吸收效率下降，長期可能導致營養不良或大腸癌風險上升；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提到，當塑膠微粒堆積在腸道內，恐讓消化吸收效率下降，長期可能導致營養不良或大腸癌風險上升；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

影響肝腎 恐致細胞老化、尿毒症

張家銘提到，肝臟與腎臟負責清理身體的廢物，但當微塑膠進入血液後，這些解毒器官就像是接收到一堆無法處理的垃圾。塑膠微粒不會被分解，反而可能影響細胞的代謝功能，導致：

●肝細胞發炎，影響解毒能力。

●腎功能下降，長期累積可能影響尿毒排出。

●氧化壓力增加，細胞提前老化，影響身體整體運作。

這就像是大家的垃圾桶塞滿了不會腐爛的塑膠袋，越來越多，卻無法清空，讓清理系統的效率越來越低。

避免一次性紙杯更安心

張家銘強調，用紙杯喝飲料不會讓大家馬上生病，但如果每天都這麼做，這些塑膠微粒就會像長期積存的垃圾一樣，慢慢塞滿大家的細胞，影響它們的運作。它們可能讓細胞功能變差，影響內分泌、消化系統、甚至肝腎的解毒能力。

他表示，雖然塑膠無所不在，但大家可以選擇更健康的生活方式。從今天開始，避免一次性紙杯，選擇對身體更友善的飲用容器，減少微塑膠的影響，讓大家的細胞輕鬆運作，不被塑膠「卡住」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中