健康網》紙杯喝熱飲當心微塑膠 醫曝長期害處：大腸癌上榜

醫師指出，天天喝紙杯裝的熱飲，可能讓細胞功能變差，影響內分泌、消化系統甚至肝腎的解毒能力；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕習慣喝熱咖啡來開啟一天的早晨？醫師張家銘提醒，如果拿紙杯飲用咖啡，要小心紙杯的內層塗有聚乙烯（PE），這層塑膠薄膜本來是為了防止液體滲漏，但遇到高溫、油脂、酸性或酒精飲品時，會加速釋放出微小的塑膠顆粒。若天天喝紙杯裝的熱飲，可能讓細胞功能變差，影響內分泌、肝腎解毒、以及消化系統問題，提高大腸癌風險等。

塑膠微粒滲透身體 細胞變成「垃圾場」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，試想像人體細胞原本是一間高效運作的工廠，每天處理能量轉換、代謝廢物、製造各種蛋白質。但當微塑膠進入細胞，就像是被塞滿塑膠袋的垃圾場，導致細胞「卡住」運作變慢、發炎、干擾基因運作。長期下來，可能影響免疫系統，讓身體處於慢性發炎狀態，進而增加疾病風險。

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荷爾蒙訊號干擾 恐影響生育、糖尿病

張家銘說，塑膠微粒不只在細胞裡「卡住」，有些還會釋放影響內分泌的化學物質，讓細胞接收錯誤的指令。這可能導致：

●甲狀腺功能紊亂，細胞的能量調控失衡，新陳代謝變慢，讓人容易疲憊、發胖。

●性荷爾蒙受到干擾，影響生殖細胞，可能影響生育能力。

●胰島素反應變差，細胞無法正確處理血糖，可能增加糖尿病風險。

腸道細胞堵塞 小心腸漏症、大腸癌等

張家銘表示，當微塑膠進入腸道，腸道細胞就像一座有規律運作的地鐵站，負責吸收營養、排除廢物。但當這些塑膠微粒堆積在腸道細胞裡，原本順暢的營養輸送管道開始堵塞：

●腸道菌群失衡，有害細菌增多，好菌減少，消化變得不順暢。

●腸道發炎，導致腸漏症，食物中的未分解物質與毒素可能直接進入血液。

●消化吸收效率下降，長期可能導致營養不良或大腸癌風險上升。

這些微粒像是在腸道內堆積了一層「隱形塑膠膜」，讓腸道變得不透氣、不健康，導致消化變差，甚至影響免疫系統。

醫師提到，當塑膠微粒堆積在腸道內，恐讓消化吸收效率下降，長期可能導致營養不良或大腸癌風險上升；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

影響肝腎 恐致細胞老化、尿毒症

張家銘提到，肝臟與腎臟負責清理身體的廢物，但當微塑膠進入血液後，這些解毒器官就像是接收到一堆無法處理的垃圾。塑膠微粒不會被分解，反而可能影響細胞的代謝功能，導致：

●肝細胞發炎，影響解毒能力。

●腎功能下降，長期累積可能影響尿毒排出。

●氧化壓力增加，細胞提前老化，影響身體整體運作。

這就像是大家的垃圾桶塞滿了不會腐爛的塑膠袋，越來越多，卻無法清空，讓清理系統的效率越來越低。

避免一次性紙杯更安心

張家銘強調，用紙杯喝飲料不會讓大家馬上生病，但如果每天都這麼做，這些塑膠微粒就會像長期積存的垃圾一樣，慢慢塞滿大家的細胞，影響它們的運作。它們可能讓細胞功能變差，影響內分泌、消化系統、甚至肝腎的解毒能力。

他表示，雖然塑膠無所不在，但大家可以選擇更健康的生活方式。從今天開始，避免一次性紙杯，選擇對身體更友善的飲用容器，減少微塑膠的影響，讓大家的細胞輕鬆運作，不被塑膠「卡住」。

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