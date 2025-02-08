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健康網》寒流發威！慎防心肌梗塞 國健署：4招保護心臟
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕全台各地受寒流壟罩，持續低溫，且北部雲量偏多，溫度多在8到10度之間，相當寒冷，最冷的地方是馬祖南竿與東引，僅5.4度。中央氣象署在凌晨發布低溫特報，今（8）日到10日清晨受寒流影響，各地天氣相當寒冷。彰化以北、宜蘭等地有持續6度或是10度以下低溫發生之機率。對此，衛福部提醒：三高族群、年長長輩們 請務必特別注意「頭部和心」保暖。
衛福部表示，經常性的「氣溫驟降＋濕冷＋溫差大」，容易造成血壓升高，增加急性心肌梗塞 和中風風險。濕冷護心抗寒守則4妙招：
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●均衡飲食，告別年節過度飲食：調整飲食，遵守「三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）」飲食原則，少喝含糖飲料。
●規律運動、充足熱身：成人每週運動累積至少150分鐘，運動前充分暖身（如關節旋轉運動、慢跑等動態暖身）可增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉與關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害，冬季建議暖身時間約15-20分鐘。
●避開溫差，注意外出時間：清晨和傍晚是溫度最低的時段，#出入室內外也容易因低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。建議避開低溫和溫差較大的時段出門。
●多層次穿搭，保暖不失靈活：請務必特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外亦須注意靈活活動。
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