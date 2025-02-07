健康網》肺鏈疫苗能否再打？ 醫：隔一年可增加保護力

醫師說明，肺鏈疫苗分為分為13價結合型疫苗和23價多醣體疫苗兩種，如接種過其一種，可間隔一年補打另一劑增強保護力。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「注射過肺炎鏈球菌疫苗，是否可以再打一劑，保護力是否更完整？」對此，醫師劉博仁表示，這要視年齡、健康狀況，以及過去接種的疫苗種類而定。此疫苗分為分為13價結合型疫苗（PCV13）和23價多醣體疫苗（PPSV23）兩種，如接種過其一種，可間隔一年補打另一劑增強保護力，且可與流感疫苗同時接種。但短期內重複施打相同疫苗，可能增加副作用風險。

科博特診所院長劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，13價結合型疫苗適合嬰幼兒，以及免疫功能較低的人；23價多醣體疫苗提供更廣泛的血清型保護，主要用於65歲以上長者或高風險族群。

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劉博仁提到，如果已接種過其中一種，醫師可能會建議補打另一種以增強保護力。例如：先打PCV13，再隔一年施打PPSV23，可提供更完整的保護；若已打過PPSV23，間隔至少一年後可再接種PCV13，特別是免疫功能較差或65歲以上者。但不建議短時間內重複施打相同疫苗，因為額外的劑量並不會明顯提高保護力，還可能增加副作用風險。

可與流感疫苗同時施打

劉博仁說明，肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗作用機制不同，可在同一天分別施打於不同手臂，且不會相互干擾。研究顯示，流感病毒可能增加肺炎鏈球菌感染風險，因此同時接種可更有效降低肺炎發生率。對於老年人、慢性病患者及免疫功能低下者，同時施打有助於預防嚴重併發症。

劉博仁提醒，同時施打肺炎鏈球菌與流感疫苗可能增加局部紅腫、疼痛、疲倦或發燒的機率，若曾對疫苗成分嚴重過敏，應先諮詢醫師評估。此外，若擔心副作用，可選擇間隔幾天或幾週接種，但不影響保護力。

劉博仁表示，近期國人踴躍接種流感疫苗，導致部分亂象，醫師們也忙得不可開交。建議大家與家庭醫師討論，規劃最適合的接種時機。

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