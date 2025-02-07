健康網》30歲男罹糖尿病、脂肪肝 醫授4招助他降血糖、血脂

控血糖和血脂第一步為調整飲食習慣，以吃原型食物為主、減少加工食品，增加蔬菜與蛋白質攝取量，並降低咖啡因攝取量；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30歲軟體工程師因沉迷線上遊戲，在去年春節期間，飲食、作息失控，假期結束後，被母親「壓著」就醫，檢查報告顯示，空腹血糖149 mg/dL、糖化血色素6.8%、三酸甘油脂250mg/dL，不但有糖尿病、高血脂、同時也有脂肪肝等問題；醫師建議他，調整飲食、睡眠、適度補充營養素與礦物質，以及藥物治療，2個月後，他的糖化血色素進步到5.9%、三酸甘油脂下降到160mg/dL，重拾健康。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，今年年假長達9天，如果在假期間，受到美食誘惑或熬夜狂歡者年後千萬要記得做適度調整。

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抽血檢驗可了解血糖及血脂是否超標；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

含糖咖啡、加工食品+熬夜 增慢性病風險

許芷瑜分享去年的病例指出，這名30歲男病患BMI達32，屬中度肥胖。為了利用難得的長假「練功升等」，每天僅吃一餐，多以速食外送或便當為主；肚子餓了，就翻零食櫃或到超商買洋芋片、麵包，甚至深夜再補一碗泡麵。為了提神，他每天飲用4至5罐含糖咖啡飲品，累到極限才會「補眠幾個小時」，然後再繼續「練功」。

去年年假結束後，雖然發現褲子變緊、襯衫貼身，但仍不以為意，直到媽媽強烈要求，才到診所就醫。檢出糖尿病、高血脂和脂肪肝等問題。

許芷瑜推測，患者的血糖可能早已偏高，但卻未曾察覺。他在假期間頻繁喝含糖咖啡飲品不但攝入過多精緻糖，也會干擾自律神經系統，造成血糖波動與腸道功能失調；喜好加工食品導致胰島素阻抗和肥胖；長期熬夜破壞生理晝夜節律，使得代謝系統紊亂，最終提高慢性病風險。

調整飲食、睡眠 藥物治療+補充營養素很重要

為了避免情況惡化，許芷瑜提出4點建議給他，男病患一度抗拒，但後來也接受建議，2個月後，糖化血色素和三酸甘油脂都有進步，整體的狀態與精神也都明顯變好。

●飲食調整：先以原型食物為主、減少加工食品，增加蔬菜與蛋白質攝取量，可輔以211餐盤的比例維持營養均衡。降低咖啡因攝取量。

●適度補充營養素與礦物質：像是鎂可以輔助改善胰島素敏感度、讓血糖更穩定；又例如Q10可以幫助抗氧化、調整粒線體功能和血脂肪。。

●藥物治療：除了控制血糖外，也同步進行體重管理。

●調整睡眠：規律作息、不要日夜顛倒或熬夜，建議至少睡滿6-7小時。

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