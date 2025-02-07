健康網》愛喝含糖飲恐罹糖尿病！ 研究：年輕人影響最大

2020年，全球新增約220萬例第2型糖尿病病例，以及120萬例心血管疾病病例，而這些病例的發生，都可歸因於含糖飲料的攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕含糖飲料對健康的危害再度獲得科學證據支持！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享了一項研究，根據《Nature Medicine》2025年1月發表的研究顯示，2020，年全球新增約220萬例第2型糖尿病病例，以及120萬例心血管疾病病例，而這些病例的發生，都可歸因於含糖飲料的攝取；且年輕人雖然罹患糖尿病的人數少，但更高的比例是跟含糖飲料有關。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，該研究顯示，特定族群受到的影響更為明顯，其中男性、年輕人、高學歷者及城市居民的風險較高；含糖飲料導致的第2型糖尿病病例數在45-49歲族群中最高，但比例風險在25-29歲年齡層中最高。至於心血管疾病，雖然絕對病例數隨年齡增長而增加，但其比例風險則隨年齡增長而降低。

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蔡明劼提到，另一篇發表於《Nature Reviews Endocrinology》的研究進一步解析含糖飲料的致病機轉。包括：含糖飲料會促進體重增加，是透過在飲食中添加額外的液體熱量、由快速吸收葡萄糖引起的高胰島素血症、以及可能透過激活多巴胺能獎勵系統。另外，含糖飲料會增加患慢性病的風險，是透過體重增加、血糖不良影響引發的風險因素、以及透過肝臟代謝飲料中過量的果糖。

蔡明劼強調，鑑於全球含糖飲料攝取量居高不下，且不同族群皆顯示其危害的一致性，減少含糖飲料的攝取將是提升整體飲食品質、改善心臟代謝健康的重要一步。民眾應培養健康飲食習慣，以降低相關疾病風險。

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