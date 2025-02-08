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健康網》喝湯也能瘦？ 營養師推「3低脂高纖湯品」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣寒冷，許多人想要喝湯暖胃，但又不想因為湯裡的熱量而毀掉努力了一整年的身材管理。對此，營養師薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享3款低脂湯品，如青蔬玉米筍蛋包湯、番茄牛肉蔬菜湯、番茄海帶豆腐湯，高纖維無負擔，又能輕鬆享「瘦」。
青蔬玉米筍蛋包湯
●營養亮點：高纖低脂，清甜的玉米搭配各種綠色蔬菜，不需要任何油脂調味，天然的清香就讓人愛上。
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●簡單2做法：
1.準備玉米筍、高麗菜、紅蘿蔔、雞骨架切塊，再加一些西洋芹或青花椰，放入鍋中加入清水煮滾。
2.煮到蔬菜釋放甜味，加少許鹽、鰹魚粉調味，起鍋前再打顆但，就完成一鍋清爽無負擔的湯品。
小撇步：可以加一些乾香菇增添鮮味，湯頭更濃郁，卻完全不用擔心熱量。
番茄牛肉蔬菜湯
●營養亮點：牛肉含有豐富蛋白質和鐵質，番茄則增加維生素C與天然酸甜味，不需要額外添加油或濃湯底，味道已經十分滿足。
●簡單2做法：
1.鍋中放入切塊番茄、牛骨、高麗菜、西洋芹、月桂葉、紅蘿蔔、洋蔥等蔬菜高壓煮30分鐘。
2.最後放入牛肉片稍微煮熟即可，肉香與蔬菜甜味融合，一碗下肚超暖心。
小撇步：牛肉片用雞胸肉替代更低脂，同樣美味又健康。
番茄海帶豆腐湯
●營養亮點：豆腐是植物性蛋白質的好來源，搭配高纖的海帶，湯頭清爽卻營養滿滿，是熱量極低的選擇。
●簡單3做法：
1.海帶芽洗淨，豆腐切塊備用。
2.鍋中放入昆布煮成湯底，再加入番茄與豆腐煮滾，加少許鹽和白胡椒粉調味，起鍋前再加入海帶芽。
3.可以撒上一些芹菜末或蔥花，味道更清香。
小撇步：這道湯冷熱皆宜，當作清爽的午餐配菜也很棒。
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