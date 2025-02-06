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健康網》寒流來襲防心臟病！ 中醫：這樣吃活血降脂

2025/02/06 07:31

預防心血管疾病，中醫師建議選擇富含纖維和抗氧化物的食物，如全穀類、蔬菜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

預防心血管疾病，中醫師建議選擇富含纖維和抗氧化物的食物，如全穀類、蔬菜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署提醒，明（７日）週五下半天起將再有一波強烈大陸冷氣團或寒流影響台灣，並持續影響至下週一，中部以北低溫下探7度。陽明馬光中醫診所醫師莊博甯提醒，天氣冷颼颼，慎防心臟病危機，建議吃富含纖維和抗氧化物的食物，如全穀類、蔬菜；中藥食材可選決明子、山楂、枸杞等，具活血降脂功效，適合用於日常調理，並減少心血管的負擔。

莊博甯表示，心臟病主要是因為心血管系統出現病變，導致血液無法順暢流通，使心臟負荷增加，甚至導致心肌缺氧、受損，進而引發心肌梗塞、心律不整等疾病。常見後天性因素主要包括高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸、飲食不當、缺乏運動等，這些不良生活習慣會引發動脈粥狀硬化，使冠狀動脈血管變窄或阻塞，增加心臟病的風險。

心臟病的症狀

莊博甯指出，心臟病的症狀多樣，常見的包括胸悶、胸痛、呼吸急促、心跳異常、手腳冰冷、冒冷汗、頭暈或甚至昏厥等。部分患者在病情惡化前可能會出現下巴、肩膀、手臂疼痛，特別是左側疼痛。此外，心臟病可能有輕重不一的表現，有些患者症狀輕微，容易忽略，而嚴重者可能突然發病，甚至猝死。

中醫師指出，心臟病的症狀多樣，常見的包括胸悶、胸痛、呼吸急促、心跳異常、手腳冰冷、冒冷汗、頭暈或甚至昏厥等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，心臟病的症狀多樣，常見的包括胸悶、胸痛、呼吸急促、心跳異常、手腳冰冷、冒冷汗、頭暈或甚至昏厥等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫心臟病治療方法

莊博甯說，中醫在心臟病的治療中，強調調理氣血、疏通經絡，增強心臟功能。心臟病在中醫理論中屬於「胸痹」、「心悸」等範疇。治療心臟病，中醫會根據患者的體質、症狀，採用不同的治療方法，以達到緩解症狀、防治後遺症的效果。

1. 針灸：對於心臟病患者，針灸可以刺激特定穴位，例如內關穴、心俞穴、膻中穴等，幫助改善胸悶、心悸等症狀，調節心臟功能。此外，針灸還可以減少患者的壓力，增強其對疾病的抵抗力。

2.中藥調理：中藥在心臟病的治療中，主要起到補益心氣、活血化瘀的作用。例如，丹參、川芎、赤芍等活血藥可促進血液循環，減少血瘀引起的疼痛和胸悶。黃耆、人參等補氣藥有助於增強心臟的功能，提升患者的耐力。根據患者的體質和症狀，醫師會個別調整藥方，以達到最佳效果。

3.食療：中醫強調「藥食同源」，飲食調理對於心臟病的患者尤為重要。平時應選擇富含纖維和抗氧化物的食物，如全穀類、蔬菜。部分中藥食材，如決明子、山楂、枸杞等，具有活血降脂的功效，適合用於日常調理，並減少心血管的負擔。

針灸3穴道改善胸悶、心悸。（馬光中醫診所提供）

針灸3穴道改善胸悶、心悸。（馬光中醫診所提供）

心臟病患者居家保健

除了中醫治療，莊博甯教心臟病患者4招居家保健。

●保持適當運動：建議選擇適度的運動，例如步行、氣功等，以增強心肺功能，避免劇烈運動造成心臟負擔。

●保持良好飲食習慣：避免高油、高鹽食物，選擇富含纖維的食物，減少血脂。

●規律作息：充足的睡眠有助於減輕心臟的負擔，維持心臟的健康。

●壓力管理：避免長期壓力，保持心情平靜，減少對心臟的不良影響。

莊博甯強調，心臟病是種嚴重的疾病，但透過適當的中醫治療與日常調理，能夠有效減少發病風險，提升患者生活質量。特別在冬季，心臟病患者更需注意防寒保暖，避免劇烈運動，以防止病情加重。心臟病患者應與中醫師密切合作，選擇適合的針灸、中藥、食療等綜合治療，達到「治病求本」的效果，維護心臟健康。

陽明馬光中醫診所醫師莊博甯。（馬光中醫診所提供）

陽明馬光中醫診所醫師莊博甯。（馬光中醫診所提供）

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