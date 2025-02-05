別囤流感抗病毒藥！醫：恐釀3大危機 嚴重產生抗藥性

克流感是常見的流感抗病毒藥物。（記者張聰秋攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S赴日旅遊不幸罹患流感併發肺炎離世，網路流傳出國可自備流感抗病毒藥物。但台灣感染症醫學會秘書長王振泰表示，從症狀不易分辨罹患流感、新冠或呼吸道融合病毒，若未對症下藥恐延誤治療，且可能排擠到真正急需用藥的人，過度囤貨使用也恐引發抗藥性危機。

王振泰表示，目前主要的流感抗病毒藥物可分成2大類，分別是克流感（Tamiflu），以及近期在網路上廣受討論的紓伏效（Xofluza），其中，克流感須早晚口服連續5天，紓伏效則是只要吃1次。兩者均是處方藥，其中紓伏效只有自費。

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王振泰指出，流感抗病毒藥物沒有什麼太大副作用，以腸胃道不適最常見，但秋冬呼吸道病毒活躍，從症狀不易分辨罹患流感、新冠或呼吸道融合病毒，萬一不是流感卻服用流感抗病毒藥物，不只未對症下藥沒什麼效果，甚至可能延誤治療，除非是機構發生群聚感染，為防止疫情擴散，才有暴露後預防性投藥的必要性，否則不建議民眾預先囤藥或在醫師診斷前自行用藥。

台灣感染症醫學會理事長張峰義舉例，假設一個人罹患細菌性肺炎，但因為猛咳就自以為是流感，進而服用流感抗病毒藥物，最後延誤治療時間，仍會發生敗血性休克等危及生命的狀況。因此在無法分辨罹患疾病時，建議出國攜帶退燒等較通用的症狀緩解藥物為主。他理解民眾擔心國外就醫不便、費用高昂等問題，然而避免造成更高的其他風險，該在當地看病仍要看病，可事先購買保險以備不時之需。

此外，王振泰指出，國內每年通常固定採購一定數量的流感抗病毒藥物，若民眾突然爭相囤貨，恐造成排擠效應，真正有急用的人卻無法救命，且大量的人服用抗病毒藥物，也可能導致病毒突變，產生抗藥性，影響療效。

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