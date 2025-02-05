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9旬嬤坐骨神經痛難挨刀 西洋針灸救了她

2025/02/05 11:43

9旬嬤坐骨神經痛但高齡具手術風險，因此接受高頻熱凝手術緩解疼痛。（七賢脊椎外科提供）

9旬嬤坐骨神經痛但高齡具手術風險，因此接受高頻熱凝手術緩解疼痛。（七賢脊椎外科提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕住在屏東小琉球的蔡姓阿嬤高齡90歲但平時身體硬朗，近一年來卻飽受左右兩側坐骨神經痛，甚至痛到寸步難行，服用止痛消炎藥也無法減緩，就醫檢查是第4、5節腰椎滑脫導致，但因高齡怕無法承受手術風險，因此接受有「西洋針灸」之稱的「高頻熱凝手術」治療，也順利緩解疼痛。

七賢脊椎外科醫院副院長楊子旻指出，蔡阿嬤因第4、5節腰椎滑脫，導致左右兩側坐骨神經痛，由於年事已高、手術風險高，於是建議新式疼痛治療的熱凝療法，利用電磁波的原理對疼痛部位產生電刺激與熱效應，有效緩解疼痛，因為是電刺激與熱效應是藉由插針來完成，又俗稱西洋針灸或西洋電針，但插針前會注射少量局部麻醉劑以降低治療過程的不適感。

楊子旻進一步說明，高頻熱凝療法會借由手術專用X光機或超音波來協助準確插針，可用來治療慢性頑固性疼痛，例如頸肩疼痛、五十肩、網球肘、背痛、下背痛、尾椎痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、關節疼痛、脊椎手術後無法改善的疼痛、肩關節手術後無法改善的疼痛等，健保可以申請，但須等待審核，病人苦疼痛難耐亦可自費，依部位，及疼痛範圍大小費用有所不同，每次約1萬5000元不等。

楊子旻說，高頻熱凝手術為門診手術、不須住院，有效比例高達8成以上，效果平均可長達6-12個月，部份病患甚至沒有再復發。

9旬嬤坐骨神經痛但高齡具手術風險，因此接受高頻熱凝手術緩解疼痛。（七賢脊椎外科提供）

9旬嬤坐骨神經痛但高齡具手術風險，因此接受高頻熱凝手術緩解疼痛。（七賢脊椎外科提供）

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