北市公費流感疫苗剩900多劑多已預約 自費疫苗仍充足

截至4日晚上6點，台北市公費流感疫苗剩餘約900多劑，多數皆已預約。（秀傳醫院提供）



〔記者林承鴻／台北報導〕藝人大S徐熙媛因感染流感併發肺炎驟然離世，各地出現搶打流感疫苗人潮。截至今（4）日晚上6點，台北市接種公費流感疫苗約5200劑，剩餘約900多劑，多數皆已預約，不過自費流感疫苗數量充足，民眾有需求可洽各醫療院所接種。

台北市衛生局提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人屬於流感的高危險族群，若出現「1燒2痛3疲倦」，即發燒、頭痛或明顯肌肉酸痛、疲倦時就可能是感染流感，應佩戴口罩儘速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療，目前北市有304家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所，庫存共4萬3000份，可充分供應本次流感季所需。

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因應流感流行期，衛生福利部疾病管制署已公布至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，如家人、同事或同班同學有類流感症狀者，可經醫師評估後使用公費流感抗病毒藥劑。

衛生局指出，感染流感要注意有無危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等；另由於嬰幼兒無法表達身體的不適症狀，建議可以觀察寶寶有無呼吸急促或困難、意識改變、不容易喚醒及活動力低下等情形。如已出現危險徵兆，應儘速至大醫院就診，以掌握治療的黃金時間。

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