竹市調度2千劑公費流感疫苗 籲高風險族群快接種

新竹市衛生局緊急向中央衛福部爭取調度2000劑公費流感疫苗，5日起啟動專診服務，籲高風險族群快打疫苗。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕藝人大S在日本因流感猝逝消息震驚國內，加上農曆春節過後是流感高峰期，許多民眾天紛詢問何處可打流感疫苗。由於新竹市公費流感疫苗已用罄，衛生局向衛福部疾管署爭取2000劑公費流感疫苗，將在明（5日）天在竹市三區衛生所開設「流感疫苗專診」，除向中央調度公費流感疫苗，竹市73家醫療院所也備妥流感抗病毒藥劑，呼籲高風險族群儘早接種疫苗，保障自身健康。

衛生局表示，竹市113年度公費流感疫苗12萬5000劑已在農曆春節前全數用罄，由於此次受寒流風暴影響，流感疫情再次升溫。現階段社區流感病毒以A型H1N1為主，與疾管署預測的疫苗株相符。對此，市府調度2000劑公費流感疫苗，5日起將採「流感疫苗專診」方式，分別由三區衛生所團隊提供服務。

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專診時間為2月5日（三）、2月6日（四）、2月7日（五）9時至11時、2月6日（四）13時30分至15時30分，地點是竹市三區衛生所，但因疫苗數量有限，施打完即停止流感專診服務，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，趕快完成流感疫苗接種，及早獲得保護力，降低重症風險。

另流感與一般感冒症狀有顯著差異，一般感冒的發病速度多為漸進性，而流感則通常以突發性發病，並具高度傳染力，免疫力較低的族群更容易引發重症病例。竹市近3年因流感重症而導致死亡共有8例，今年到2月4日，已通報重症5例（無死亡），請民眾提高警覺。

衛生局表示，因應流感疫情高峰，自113年12月15日起，竹市已擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件，新增「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，無需進行流感快篩即可開立公費藥劑，目的是減少重症與死亡的風險，或撥打防疫專線：03-535-5130。

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