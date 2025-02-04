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健康 > 杏林動態

台中血荒！年節後易缺血 台中捐血中心：未達7天安全量

2025/02/04 12:51

立委楊瓊瓔到大雅捐血站捐血，並呼籲民眾一起挽起袖子捐血做公益。 （記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔到大雅捐血站捐血，並呼籲民眾一起挽起袖子捐血做公益。 （記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕根據醫療財團法人台灣血液基金會統計，台中捐血中心所有血型血液庫存都低於7天，立委楊瓊瓔今天到大雅捐血站捐血，呼籲民眾一起挽起袖子，熱血一下。

楊瓊瓔表示，每逢年節前後容易發生血源短絀狀況，今（2025）年農曆春節假期長達9天，天氣較為寒冷，感冒民眾多，再加上許多民眾有出國旅遊的規劃，或是忙於一年一度的闔家團圓，致捐血人數大幅減少。中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，一天約需1800袋，台中捐血中心截至2月4日，血液存量偏低，未達7天以上的安全庫存量，在天氣不穩定與寒流侵襲下，要滿足醫療用血，需要靠社會大眾一起努力。

楊瓊瓔說，因天氣冷，心血管疾病、流感等盛行，用血量大；但民眾也因天冷等因素捐血意願降低，呈現缺血情況，中部所有血型血庫庫存量皆偏低。

楊瓊瓔指出，一個健康的成年人，全身血量大約是體重的1/13，以體重60公斤的人為例，全身血量約4,000ml，例如一次捐血250ml，只占全身血量的5～6%，且骨髓會加速造血，很快再補充新血；對一位健康的人來說，偶爾捐血，對健康是不會有影響的。

楊瓊瓔表示，身為民意代表是為民服務、是助人的工作，捐血是個人就可以坐而言並起而行的，人人都可以。希望透過這次的呼籲，可以幫助到病人，並肯定堅守崗位為捐血民眾服務的一線護理同仁。

立委楊瓊瓔到大雅捐血站捐血，並呼籲民眾一起挽起袖子，熱血一下。 （記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔到大雅捐血站捐血，並呼籲民眾一起挽起袖子，熱血一下。 （記者歐素美攝）

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