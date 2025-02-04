大S病逝！搶打流感疫苗 高雄1天打掉5800劑

過年後診所出現看診和搶打流感疫苗的熱潮，診所候診民眾滿出室外。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛因感染流感病毒併發肺炎在日本驟逝，昨（3）日消息傳出，在台灣引發搶打流感疫苗熱潮。高雄市原本在2日尚有約1.4萬劑，昨日一天接種5800劑，衛生局統計至今（4）日零時剩餘8200劑。不過，哪些地方尚有公費流感疫苗，民眾須自行打電話到各醫療院所詢問。

去（2024）年10月開始接種的公費流感疫苗，高雄市獲中央撥配及自購共約81萬劑，並於今（2025）年元旦起開放6個月以上的全齡接種，原本1月20日尚有2.4萬劑，衛生局預估在過年前就會用罄，但年後到2月2日仍有1.4萬劑，昨日傳出大S因流感併發肺炎死亡消息，高雄民眾搶打流感疫苗，不少人打了多家診所詢問皆表示已無公費流感疫苗，有的只剩自費的，但衛生局統計至昨日結束，仍尚有8200劑。

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高市衛生局指出，目前國內社區流感病毒主要為A型H1N1，與本季接種流感疫苗病毒株相符，接種流感疫苗可以降低重症住院和死亡風險，疫苗接種後2週才能產生完整保護力，請符合資格民眾，包括65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群即早完成接種。

高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種資訊，可至高雄市衛生局網站「流感疫苗專區」查詢，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

另疾病管制署自去（2024）年12月15日起至今年2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

衛生局呼籲，除了接種疫苗，養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，勿前往擁擠或通風不良的場所，以保護自身與他人健康。

感染流感病毒出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫。（高雄市衛生局提供）

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