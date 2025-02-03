大S猝逝 醫：流感病毒株以H1N1為主 留意4症狀就醫

台灣女星大S（徐熙媛）。（資料照）

〔記者羅國嘉／新北報導〕台灣女星大S（徐熙媛）近日赴日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎，消息於今（3）日由小S（徐熙娣）證實，讓外界感到悲痛不已。對此，亞東醫院內科主任廖俊星受訪時提醒，流感病毒仍是冬季的主要傳染病，且今年主要流行的病毒株仍以H1N1為主，目前並未有重大變異，若民眾出現發燒不退、全身痠痛、喘不停、神智不清等盡速就醫治療。

廖俊星指出，流感每年冬季都會流行，過去因COVID-19疫情期間民眾普遍配戴口罩，使得流感的傳播大幅減少。然而，隨著防疫措施鬆綁，今年主要流行的病毒株仍以H1N1為主，目前並未有重大變異。一般感冒與流感的最大差異在於，流感常伴隨高燒、肌肉痠痛等症狀，若有疑似感染情形，應及早就醫，並考慮使用抗病毒藥物，以降低病程與併發症風險。

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針對流感的嚴重性，廖俊星提醒，最嚴重的併發症多為肺炎，因流感病毒感染呼吸道後，容易引發細菌感染，進而導致肺炎，嚴重時甚至可能致命。此外，少部分患者可能出現心肌炎或腦炎，但主要死因仍以肺炎為主，而以新聞傳大S的症狀，應該就是併發肺炎致死。此外，他也說，若患者出現喘不過氣、神智不清等症狀，應立即就醫，並在服用抗病毒藥物後的24小時內密切觀察，若未見改善，則應考慮住院治療。

廖俊星強調，接種疫苗是最有效的預防手段。（記者羅國嘉攝）

談及預防方式，廖俊星強調，接種疫苗是最有效的預防手段，特別是年長者與免疫力較弱、肥胖的族群，應優先接種疫苗以降低感染與重症風險。此外，配戴口罩也是防範病毒傳播的重要措施，COVID-19疫情期間，由於民眾習慣戴口罩，流感的流行情況才有所減緩，因此建議民眾在流感季節仍應保持良好的防護習慣，以降低感染風險。

新北市衛生局根據疾管署監測資料，新北從2024年10月流感季，到今年2月1日共累計100例流感併發重症，病例數高於2023年同期，增加24例。自1月開放全民接種以來至2月2日止，新北已接種約9.7萬人，為去年同期多4.2倍。

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