開學前焦慮來襲 4招正念練習調節情緒

深呼吸練習可以放鬆心情、降低焦慮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔記者林惠琴／台北報導〕寒假即將結束，面對開學日到來，許多孩子可能開始有面對新學期的壓力與焦慮，職能治療師建議，家長可在開學前一週，逐步幫助孩子恢復規律作息，並可透過4種正念練習幫助孩子調節情緒。

台灣職能治療學會顧問張自強表示，家長可以在開學前一週，逐步幫助孩子恢復規律的作息，例如調整睡眠時間、早起習慣，並安排固定的學習時段，以減少開學後的不適應感。此外，可以帶孩子去戶外散步、運動，或進行一些畫畫、聽音樂等他們喜歡的活動，幫助舒緩情緒，避免過度焦慮影響學習動力，也可引導孩子正面思考，鼓勵用正向心態迎接開學的挑戰。

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過去有研究發現，透過「正念」（Mindfulness）能幫助孩子找出適合自己情緒調節的策略，提升心理韌性。皮諾丘職能治療所組長姚丹雅指出，正念指的是「正在想什麼」，也就是每一分每一秒關注當下發生的事情。目前已有相當多的研究指出正念訓練可以提升專注力、情緒調節能力及減緩壓力，促進整體心理健康。

姚丹雅表示，開學對許多孩子來說，又是一次全新的開始，也是充滿不確定性和挑戰的時刻，可能因為擔心學業，或是需要重新調整作息而感到焦慮。這些情緒如果得不到妥善的處理，可能會影響學習表現和整體心理健康，建議可使用正念練習幫助孩子調節情緒。

姚丹雅說明，首先是深呼吸練習，當孩子感到焦慮或緊張時，可以進行簡單的深呼吸練習。先閉上眼睛，專注於自己的呼吸，感受每一次吸氣與呼氣，並將注意力放在鼻腔、胸口或是腹部的感受，以放鬆心情、降低焦慮。

其次是五指山呼吸練習，請孩子伸出左手，將五根手指打開變成一座五指山。再伸出右手的食指，沿著左手的每一根手指上下爬。當爬上手指頭時便吸氣，爬下手指頭時便吐氣，反覆將五根手指頭都做完。這個練習可以幫助年紀較小的孩子將呼吸練習視覺化，更能理解如何用呼吸幫助自己。

再來是喝一杯水，藉由喝水來幫助孩子專注當下，不要把注意力放在擔心的事物上。家長可以引導孩子先觀察手中的水，包含顏色、重量、溫度，再請孩子慢慢地喝一口水，感受水停留在口腔內有什麼感覺。

最後則是找10個藍色的物品，這個小遊戲是利用視覺觀察環境，引導孩子專注在當下。可以請孩子找找看周圍藍色的物品有哪些？也可以改成找孩子喜歡的顏色或是物品（例如：汽車）。

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