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健康網》糖尿病患要終身服藥？ 醫「解答」做好2關鍵

2025/02/12 20:49

糖尿病吃藥就得終身服用；對此，醫師解答，剛罹患糖尿病時，是可逆轉的，其也會隨著動態而改變，最重要的是規律回診、保持良好生活習慣；情境照。（圖取自freepik）

糖尿病吃藥就得終身服用；對此，醫師解答，剛罹患糖尿病時，是可逆轉的，其也會隨著動態而改變，最重要的是規律回診、保持良好生活習慣；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕得了糖尿病後，就得終身服藥？對此，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅解答，其實不管是血壓、血脂、血糖值，很多時候，尤其是剛發生時，是可逆轉的，也會隨著動態而改變，最重要的是規律回診追蹤、保持良好生活習慣，好好控制血糖，護健康。

糖尿病診斷標準

國健署說明，糖尿病可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。其診斷標準包括以下4項，非懷孕狀況下只要符合其中1項即可診斷為糖尿病，不過，前3項需重複驗證2次以上才算確診：

1.糖化血色素（HbA1c）≧6.5%。

2.空腹血漿血糖≧126mg/dL。

3.口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200 mg/dL。

4.典型的高血糖症狀（多吃、多喝、多尿與體重減輕）且隨機血漿血糖≧200mg/dL。

國健署指出，糖尿病可分為第1型糖尿病、第2型糖尿病、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

國健署指出，糖尿病可分為第1型糖尿病、第2型糖尿病、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

糖尿病藥得終身服用嗎？陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，很多人對於藥物有著很錯誤的迷思，認為一旦吃糖尿病藥後，就得一輩子吃，導致患者要麼選擇不吃藥，要麼就一直吃相同劑量的藥物。

陳榮堅提及，其實不管是血壓、血脂、血糖，很多時候，尤其是剛發生不久時，是可以被逆轉的，甚至會隨著動態而改變；舉例來說，本身服用中度糖尿病藥者，卻抱持著人生就是這樣，放肆飲食、生活態度，就算有吃藥，還是會變得更嚴重。

不只如此，用藥劑量與飲食行為不見得及時搭上，因此會在血糖不穩定的狀況下，要求患者必須規律追蹤，確認是藥過量、藥量不足，以適時去調整。由此可知，除了用藥外，規律回診追蹤，並保持良好生活習慣，控制血糖，護健康。

國健署表示，維持每次30分鐘，每週150分鐘的身體活動，控糖遠離糖尿病併發症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

國健署表示，維持每次30分鐘，每週150分鐘的身體活動，控糖遠離糖尿病併發症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

遠離併發症 學會控糖5招

國健署指出，為預防糖尿病及避免血糖控制不良造成的大小血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病變，進而造成後續失明、腦中風、末期腎病變等併發症的發生，特別提醒民眾，若被診斷出糖尿病，一定要及早就醫，掌握5個控糖原則並定期檢查，預防糖尿病與延緩嚴重併發症的發生，擁有彩色的人生。

●血糖監測：定期正確的量測血糖，確保血糖在正常控制範圍內。

●健康飲食：均衡飲食為主，並遵守少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則。

●規律運動：維持每次30分鐘，每週150分鐘的身體活動。

●控制體重：肥胖與血糖異常有關，在營養師或衛教師指導下，做好體重管理。

●規律服藥：依照醫囑按時規律服藥，不可任意增減藥量或自行停止服藥。

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