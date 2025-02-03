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中度運動就可瘦身！ 研究：荷爾蒙分泌媲美減重藥

2025/02/03 13:10

中度運動指會輕微流汗、心跳加快，但仍可正常對話的運動強度；情境照。（取自freepik）

中度運動指會輕微流汗、心跳加快，但仍可正常對話的運動強度；情境照。（取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲墨多克大學（Murdoch University）最新研究發現，中度運動不僅能有效調節食慾，還能促進關鍵減重荷爾蒙分泌，其效果可媲美減重藥物。其中中度運動指的是輕微流汗、心跳加快，但仍可正常對話的運動強度。

科學網站《IFLScience》報導，該校健康未來研究所（Health Futures Institute）的研究團隊針對肥胖男性進行實驗，證實中度運動對食慾相關荷爾蒙和食慾感知都有顯著影響。這項發現為運動如何協助體重管理提供了重要科學依據。

研究主持人、墨多克大學健康學院副教授提費爾柴爾德（Timothy Fairchild）表示：「大眾普遍理解運動能『消耗熱量』，但許多人也擔心運動後會感到更飢餓，進而增加食物攝取量。我們先前針對高強度運動的研究已經證實這種擔憂是多餘的，而這次的研究進一步顯示，即使是中度運動也能立即且有效地幫助肥胖男性控制食慾。」

研究團隊不只評估受試者的食物攝取量和食慾變化，還特別觀察與食慾調節相關的荷爾蒙變化。費爾柴爾德副教授指出：「雖然現今社會高度關注減重藥物，但本研究顯示生活型態因素仍在健康管理中扮演關鍵角色。事實上，運動後增加的荷爾蒙，正是目前最成功的減重藥物所試圖模仿的。更重要的是，運動還能帶來額外的身心健康效益。」

這項研究成果為運動減重提供了新的科學依據，不僅破除傳統迷思，更為民眾提供更有效的體重管理方向。

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