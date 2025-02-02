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牙線竟能防中風！ 研究：每週至少用1次降中風風險

2025/02/02 14:30

牙線不只潔牙，新研究指出，每週至少使用一次牙線，與較低的中風風險有關。（圖取自freepik）

牙線不只潔牙，新研究指出，每週至少使用一次牙線，與較低的中風風險有關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《獨立報》報導指出，即將於2025年國際中風會議（International Stroke Conference 2025）發表的1項新研究指出，每週至少使用1次牙線，與較低的中風風險有關，特別是由血栓和心律不整引發的中風。該研究探討了刷牙、使用牙線等口腔衛生習慣，與中風風險的關聯性。

「全球有35億人受口腔疾病所苦，是最普遍的健康問題之一。」研究主要作者，美國南卡羅來納大學醫學院的蘇維克·森博士（Souvik Sen）表示，「我們想瞭解哪種口腔衛生行為，包括使用牙線、刷牙或定期看牙醫，對中風預防的影響最大。」

為此，研究團隊針對6000多名受試者進行問卷調查，詢問他們的牙線使用頻率（每週至少一次即視為「有使用牙線」），並蒐集受試者的高血壓、糖尿病、高膽固醇、吸菸、身體質量指數（BMI）、教育程度、刷牙頻率和看牙醫等資料。

在長達25年的追蹤期間，434人發生中風。數據分析顯示，有使用牙線習慣者，其缺血性中風（大腦血流受阻）風險降低22%，心因性血栓（源自心臟的血栓）所引發的中風風險降低44%，心律不整風險降低12%。這些關聯性獨立於其他口腔衛生行為，顯示牙線本身可能具有保護作用。

森博士指出：「更頻繁地使用牙線，似乎更能降低中風風險。口腔衛生與發炎和動脈硬化有關，牙線可能透過減少口腔感染和發炎來降低中風風險。」

森博士補充：「許多人覺得牙科保健費用昂貴，但牙線是一種簡單易行、經濟實惠且容易取得的保健方式。」值得注意的是，這是一項觀察性研究，無法證實牙線使用與中風風險降低之間的因果關係，且樣本數和受試者特徵也可能影響研究結果，未來還需要更多研究來驗證。

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