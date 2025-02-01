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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

春節連假幸福肥爆表 南市衛局教你聰明吃、健康動

2025/02/01 20:41

南市衛生局建議民眾，可前望將軍區木棉花道等健康步道，做健行運動。（台南市衛生局提供）

南市衛生局建議民眾，可前望將軍區木棉花道等健康步道，做健行運動。（台南市衛生局提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕在闔家團圓的春節連假中，往往發現體重也一起幸福肥，不小心爆表了，造成「假期肥胖」。

台南市府衛生局指出，過年胖通常是熱量攝取高於熱量消耗，以及飲食不均衡、身體活動量過少等。為了維持健康體位，提供以下建議聰明吃、健康動的小撇步：

●均衡攝取、聰明外食：面對滿桌的珍饈佳餚及應景零食，可以依照「我的餐盤」6口訣，多蔬多果多全榖；和長輩一同外出用餐時，可運用該局建置健康飲食運動地圖網，查詢台南市「銀髮友善餐廳」，輕鬆選擇符合長者需求的美食。

南市衛生局推動友善銀髮族餐廳，可選擇符合長輩食用的美食。（台南市衛生局提供）

南市衛生局推動友善銀髮族餐廳，可選擇符合長輩食用的美食。（台南市衛生局提供）

●每日萬步走，煩惱都帶走：可以運用居家運動小撇步，家人互相提醒每天至少運動30分鐘，並於出門走春、拜年時全家一起健走，增加身體活動量。

衛生局國民健康科表示，為達到公園就是我家健身房的目標，南市佈建社區中各類運動的基礎設施，包含健康步道、戶外成人體健設施等，可至健康飲食運動地圖網查詢就近的運動健康資訊，多加使用，例如白河區林初埤木棉花道、將軍區苓仔寮木棉道將迎來木棉花季美景，歡迎親子共遊享受台南步道四季之美，做夥健走向前行，新的1年能健康攏「蛇」來。

南市衛生局國健科提供民眾可在居家運動的新模式方法。（台南市衛生局提供）

南市衛生局國健科提供民眾可在居家運動的新模式方法。（台南市衛生局提供）

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