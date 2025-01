美氣喘患者因經濟問題未按時用藥 研究：發作風險增95％

氣喘屬於可以透過藥物及自我管理有效控制的疾病;圖為情境照。(圖取自shutterstock)

〔記者林志怡/台北報導〕過年期間氣溫驟降,氣喘發作風險大幅提高,若患者未沒能定時服藥,也會造成病情更容易反覆發作。北醫大藥學院教授吳宗軒指出,美國因藥價昂貴而無法穩定用藥的氣喘患者,氣喘發作風險較穩定用藥者增加95%,台灣對氣喘用藥給付較為全面,患者務必要珍惜資源、穩定用藥,才能確實控制病情。

受到環境、空污等因素影響,全球氣喘盛行率呈逐年攀升,吳宗軒表示,氣喘可透過藥物及自我管理有效控制,但團隊針對2011年至2022年間美國氣喘患者的健康狀況進行研究發現,該國「因高藥物成本而造成的服藥不順從性(CRN)」雖有下降的趨勢,但整體來說仍高達18%。

請繼續往下閱讀...

吳宗軒說明,美國的醫療費用昂貴,醫療保險又以私人保險為主,若民眾沒有相關保險,很難負擔疾病控制藥物所需要的醫療費用,且即使有保險,有時保險給付的時間差也會讓氣喘患者為了省錢,或是沒錢買藥吃而自行減藥、停藥,造成病情惡化。

此外,吳宗軒指出,CRN者較穩定用藥控制病情的氣喘患者,疾病發生風險增加95%,且因氣喘發作而送急診的風險更高出63%,這是美國首次有研究證實CRN對氣喘患者健康的影響,也顯示CRN對低收入及沒有保險患者的健康威脅,甚至增加社會成本。

吳宗軒提到,我國有全民健保制度存在,對氣喘藥物給付較全面,大幅減輕患者的用藥負擔,盡量降低CRN的風險,但衛福部國健署2017年的調查顯示,我國12歲以上的氣喘患者有22.6%一年內曾氣喘發作,且其中有17.2%的患者並未依醫師指示定期回診追蹤,顯示醫囑遵從性的隱憂。

因此,吳宗軒呼籲,美國的例子值得台灣借鏡,在健保制度的幫助下,氣喘患者務必珍惜醫療資源,確實配合用藥與醫師提供的醫囑與回診規劃,只要妥善控制病情,不僅患者生活品質改善,病情惡化導致的社會與經濟負擔也會大幅減少,醫護人員也可以進一步思考如何與患者建立良好的醫病溝通,選擇適合的治療。

該篇研究《Cost-related non-adherence to medications among adults with asthma in the USA, 2011–2022》甫發表於英國BMJ醫學期刊體系中,專注於呼吸道疾病的Thorax期刊 (2023 Impact Factor 10.8,呼吸系統類別排名: 5/101),第一作者為北醫大藥學院學生洪峻澤(Pharm.D.),第二作者為美國密西根大學藥學院臨床藥學教授Dr. Steven Erickson。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法