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美氣喘患者因經濟問題未按時用藥 研究：發作風險增95％

2025/01/29 15:27

氣喘屬於可以透過藥物及自我管理有效控制的疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

氣喘屬於可以透過藥物及自我管理有效控制的疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕過年期間氣溫驟降，氣喘發作風險大幅提高，若患者未沒能定時服藥，也會造成病情更容易反覆發作。北醫大藥學院教授吳宗軒指出，美國因藥價昂貴而無法穩定用藥的氣喘患者，氣喘發作風險較穩定用藥者增加95%，台灣對氣喘用藥給付較為全面，患者務必要珍惜資源、穩定用藥，才能確實控制病情。

受到環境、空污等因素影響，全球氣喘盛行率呈逐年攀升，吳宗軒表示，氣喘可透過藥物及自我管理有效控制，但團隊針對2011年至2022年間美國氣喘患者的健康狀況進行研究發現，該國「因高藥物成本而造成的服藥不順從性（CRN）」雖有下降的趨勢，但整體來說仍高達18%。

吳宗軒說明，美國的醫療費用昂貴，醫療保險又以私人保險為主，若民眾沒有相關保險，很難負擔疾病控制藥物所需要的醫療費用，且即使有保險，有時保險給付的時間差也會讓氣喘患者為了省錢，或是沒錢買藥吃而自行減藥、停藥，造成病情惡化。

此外，吳宗軒指出，CRN者較穩定用藥控制病情的氣喘患者，疾病發生風險增加95%，且因氣喘發作而送急診的風險更高出63%，這是美國首次有研究證實CRN對氣喘患者健康的影響，也顯示CRN對低收入及沒有保險患者的健康威脅，甚至增加社會成本。

吳宗軒提到，我國有全民健保制度存在，對氣喘藥物給付較全面，大幅減輕患者的用藥負擔，盡量降低CRN的風險，但衛福部國健署2017年的調查顯示，我國12歲以上的氣喘患者有22.6%一年內曾氣喘發作，且其中有17.2%的患者並未依醫師指示定期回診追蹤，顯示醫囑遵從性的隱憂。

因此，吳宗軒呼籲，美國的例子值得台灣借鏡，在健保制度的幫助下，氣喘患者務必珍惜醫療資源，確實配合用藥與醫師提供的醫囑與回診規劃，只要妥善控制病情，不僅患者生活品質改善，病情惡化導致的社會與經濟負擔也會大幅減少，醫護人員也可以進一步思考如何與患者建立良好的醫病溝通，選擇適合的治療。

該篇研究《Cost-related non-adherence to medications among adults with asthma in the USA, 2011–2022》甫發表於英國BMJ醫學期刊體系中，專注於呼吸道疾病的Thorax期刊 （2023 Impact Factor 10.8，呼吸系統類別排名: 5/101），第一作者為北醫大藥學院學生洪峻澤（Pharm.D.），第二作者為美國密西根大學藥學院臨床藥學教授Dr. Steven Erickson。

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