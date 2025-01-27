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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

針灸治療乾眼症 顏面針灸、雷射針灸新選擇

2025/01/27 10:41

針灸治療乾眼症是透過刺激眼周睛明、攢竹、風池、絲竹空、瞳子髎等穴位，促進眼部血液循環、調節淚液分泌，達到改善的效果。（台北市立聯合醫院提供）

針灸治療乾眼症是透過刺激眼周睛明、攢竹、風池、絲竹空、瞳子髎等穴位，促進眼部血液循環、調節淚液分泌，達到改善的效果。（台北市立聯合醫院提供）

〔記者何玉華／台北報導〕現代人生活離不開3C產品，春節連假更可能長時間滑手機、盯著螢幕，導致乾眼症造成眼睛不適，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林家琳指出，近年國內外醫學研究發現，治療乾眼症，除了傳統針灸眼睛周圍的穴位，促進眼部血液循環、調節淚液分泌，達到改善效果外，顏面針灸與雷射針灸等技術安全性相對高，但因眼睛周圍結構複雜，操作不當仍會造成傷害，需找經專科訓練的合格醫師，確保就醫品質及安全。

林家琳指出，乾眼症在中醫多屬於「白澀症」範疇，多因陰虛火旺、津液不足、肝腎虧損所致；除了傳統針灸，近年來發展出顏面針灸與雷射針灸應用。顏面針灸是更精細的針灸技術，使用比傳統針灸細十倍的針具，結合傳統穴位治療與現代醫學解剖學，以特殊手法刺激臉部穴位，精準調整眼部經絡氣血，促進淚液分泌，改善眼部循環。可大幅降低疼痛感，提升治療效果，適合害怕針灸疼痛的民眾。

林家琳也提到雷射針灸，她表示，雷射針灸是以低能量雷射取代針刺，以紅外光刺激穴位，利用雷射獨有的雷射生物效應活化粒線體治療病人，完全無侵入性，病人完全沒有痛感，對於害怕針灸的民眾是一大福音。雷射針灸的優點包括：無痛、無傷口、安全性高、治療時間短，尤其適合兒童、怕痛、或是有凝血功能異常的患者。

61歲的許先生是一位卡車司機，長期受乾眼症困擾，需頻繁使用人工淚液，近期症狀加劇，一天需使用8至10次，甚至曾因開車時眼睛突然不適、視線模糊，險些發生意外。就診治療發現，除了乾眼症，還有肝腎陰虛的問題。經使用顏面針灸，搭配中藥經過數次療程後，乾眼症狀大幅改善，人工淚液的使用次數減少為2至3次。

另一位45歲的劉小姐是位工程師，因工作需長時間使用電腦，飽受乾眼症之苦，眼睛乾澀刺痛、疲勞、時常有異物感，並容易反覆結膜發炎，嚴重影響工作效率。因為害怕疼痛，選擇雷射針灸治療，並搭配中藥調理，經2至3個月治療後，乾眼症狀改善，不再容易反覆發炎，工作效率也提升。

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