健康網》控制飢餓生理學？ 醫：重心放飲食運動最簡單

研究證實，飢餓是由維持代謝平衡多餘的神經內分泌迴路所控制的，有穩態飢餓、享樂性飢餓、腸道菌驅動飢餓；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025年《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）最新研究證實，飢餓是由維持代謝平衡多餘的神經內分泌迴路所控制的，有穩態飢餓、享樂性飢餓、腸道菌驅動飢餓，但想這樣「反向」控制控制飢餓生理學，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼認為「目前來看太複雜」，建議先把握自己能夠掌握確實的部分，將重點放在飲食、運動、和心理健康方面，才會最簡單又有效益。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，飢餓生理學的新知識提供了新的可能的治療目標，以調節病理狀況下的食物攝入，包括肥胖和神經性厭食症。像近年來常被提及的「腸道菌驅動飢餓 」，是腸道微生物群的組成和功能可能會影響飢餓迴路；然而，它們在控制食物攝取方面的確切作用仍有待確定。

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飢餓的分類

●穩態飢餓：是由食物匱乏引發的，涉及傳達進食需求的神經內分泌、內分泌和代謝訊號。

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●享樂性飢餓：發生在沒有迫切熱量需求的情況下。農業發展增加了食物的供應，有利於享樂性飢餓而不是穩態飢餓。

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●腸道菌驅動飢餓：腸道微生物群的組成和功能可能會影響飢餓迴路；然而，它們在控制食物攝取方面的確切作用仍有待確定。

腸道微生物群減重需更多研究

蔡明劼指出，腸道微生物群影響宿主飢餓迴路的相關研究在近幾年蓬勃發展，目前已經闡明涉及全身和神經途徑的幾種機制，或透過荷爾蒙（如瘦素、飢餓素、胰島素等）間接影響飢餓，或透過產生直接影響飢餓的代謝物（如丁酸、丙酸等短鏈脂肪酸）。

醫師指出，把人當作老鼠，想藉由操控腸道菌來減肥是不切實際的，不如把重點放在飲食、運動、和心理健康方面；圖為情境照。（圖取自freepik）

但蔡明劼提到，目前藉由調節腸道微生物群以減少飢餓的大多數研究，都是描述性的，涉及動物模型，或基於小樣本的橫斷面臨床研究。作為體重管理手段的臨床試驗，產生了相互矛盾的數據。把人當作老鼠，想藉由操控腸道菌來減肥是不切實際的，不如把重點放在飲食、運動、和心理健康方面，才會最簡單又有效益。

蔡明劼說，他從十幾年前就開始關注腸道菌研究文獻，還做過回顧整理。可惜十幾年過去只有在理論上蓬勃發展，在實際應用上都是雷聲大雨點小。反倒是同樣十年前開始運用的瘦瘦針，現在已經有爆發式的成長，他估計瘦瘦針接下來再紅十年也不為過。

蔡明劼強調，控制飢餓生理學的機制是多維的、複雜的，且尚未完全確定。對應穩態飢餓，就應該讓自己認識食物的營養成分並執行均衡飲食，就能餐餐吃飽、又不會吃到高熱量低營養的食物；面對享樂性飢餓，則做好情緒、壓力、睡眠的管控，讓不必要的多餘熱量降到最低。

蔡明劼說，如果一定要吃的話，平常也留有一些熱量的餘裕，可以偶爾吃，而非完全禁止不吃，這是他認為最能維持健康體態的長久之計。

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