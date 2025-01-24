健康網》正港台灣香菇就是讚！ 農糧署揭鮮美的秘密

台灣香菇富含膳食纖維、維生素、胺基酸及香菇多醣，更有祝福健康、長壽的寓意。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香噴噴的年菜常會見到香菇的身影，雖不是主角卻是佳餚的靈魂配角！農糧署指出，台灣有適宜香菇栽培的氣候及天然純淨的灌溉水源，加上有機栽培的香菇職人，經過走菌、出菇、採摘、烘焙等過程，才培育出色澤飽滿、香氣濃郁的有機乾香菇。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，香菇又名香蕈、椎茸，烘焙後的香菇會產生特有的馥郁香氣，飽滿圓潤的傘狀外形，象徵守護人們平安、幸福。其富含膳食纖維、維生素、胺基酸及香菇多醣，更有祝福健康、長壽的寓意。

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農糧署說明，台灣香菇80％來自台中、南投周邊山區，日夜溫差大的合宜氣候，天然純淨的灌溉水源，優質環境造就菇類的絕佳栽培處所，更有一群秉持有機栽培的香菇職人。

經過走菌-太空包要歷經4、5個月讓菌絲生長；出菇-適時掌控溫濕度，等候療癒的菇菇冒出；採摘-分級採收、修剪菇腳，確保品質；烘焙-數十個小時的烘烤讓菇香徹底釋放。每個程序步步為營，方能成就色澤飽滿、香氣濃郁的有機乾香菇。

台灣有適宜香菇栽培的環境，加上有機栽培的香菇職人，才培育出色澤飽滿、香氣濃郁的有機乾香菇；圖為情境照。（資料照）

台灣香菇vs.中國香菇

另外，台灣香菇vs.中國香菇你知道如何分辨嗎？農糧署教大家分辨：

台灣香菇

●菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀。

●菌褶色澤淺黃。

●菇腳有修剪。

●香氣濃郁。

中國香菇

有裂紋花菇、無裂紋光面菇、壓縮扁香菇與香菇絲等四種。

●菇傘表面呈淺褐色、褐色或深褐色。

●菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色。

●菇腳也有修剪，所留菇腳很短。

●菇體香氣淡或有異味。

●因保存不良受潮之故，菇體較濕軟。

台灣香菇（右側）與中國香菇（左側）之外觀比較。台灣香菇具有香氣，菇面有皺褶、菇柄較長，且內面皺褶為黃色。（資料照）

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