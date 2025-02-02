健康網》青年「理性飲酒」不喝醉更清醒

近年不少青年有意識地減少「飲酒」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕Z世代的青少年愈來愈不喜歡喝酒？外媒《the conversation》報導蓋洛普民調發現近十年在18至34歲的青年男女中，有10%的人避免飲用任何酒精飲料。英國則發現20到24歲的消費者會購買酒精飲料的機率，僅75歲以上消費者的一半。這反映年輕的Z世代對於酒精的消費自主下降。

世界衛生組織表示，酒精與癌症、肝臟疾病等200多種疾病與亞健康狀態有關。Z世代能夠方便搜尋到這類健康知識，所以比中壯年人口更清楚酒精過量的風險。心理健康部分，Z世代的焦慮與憂鬱比例比前幾個世代的中壯年或老年人還高。然如前所述，他們搜尋健康知識的方式更快，更願意尋求治療。

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同時Z世代不再對於自己的心理健康問題難以啟齒，而願意大方坦承自己面臨的困境，這些討論使得Z世代更容易認知，酒精對於緩解焦慮，安定睡眠與情緒是妨礙而非幫助。加上於各社群平台分享的戒酒過程，使得不少青少年更關心自己或他人的心理健康。

近年Z世代發起「清醒好奇運動」（Sober Curious Movement），鼓勵大眾有意識地了解自己與酒精的關係，並且擴展到生活各領域。同時社群平台出現間歇式清醒的Hashtag說明自己某個月分都沒喝酒，提高了生產力與思維。

最後則是擔憂自己的醜態流傳過久。Z世代憂心自己喝酒後的醜態將在網路長時間存在，使得自己更小心與飲酒。

另外日本也有類似狀況，疫情將減少飲酒潮推了一把。也許大家看日劇總會察覺日本上班族很愛下班後去居酒屋或餐廳大吃大喝，喝酒是一定要。近期不少30歲以下的人大幅減少飲酒，例如一名女大生在少喝酒後，發現健康狀況與膚況顯著改善。「我發現我省下不少錢。」女大生表示。厚生勞動省統計，所有年齡層中，17.9%的人表示自己很少喝酒，或已經戒酒。未來，各企業可望推出無酒精替代品，日本不少廠商已經提供無酒精產品。

國健署表示，根據研究指出，喝酒會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍。依據知名醫學期刊刺胳針（the Lancet）2018年發表的大型研究發現，基於喝酒對人體的致癌影響，並不存在無害飲酒的限量，只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的各種危害2。此外，「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異，會大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍。

國健署呼籲，為了健康，不喝是最好，但如果非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請千萬千萬不要喝酒。以茶（水）代酒，謝絕勸酒、飲酒文化，請大家一起來響應。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不少青年看到他人喝醉的醜態，因此盡量避免飲酒。（圖取自freepik）

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