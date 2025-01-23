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健康網》過年吃零食要注意 中醫：含花生芝麻小心過敏

2025/01/23 19:13

中醫師指出，如果有過敏史，像是花生糖、麻粩、生仁糖、牛軋糖等，要記得避開；示意圖，（圖取自freepik）

中醫師指出，如果有過敏史，像是花生糖、麻粩、生仁糖、牛軋糖等，要記得避開；示意圖，（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間零食吃得好快樂，而對花生、芝麻過敏的民眾要特別注意零食的成分。中醫師王大元指出，中醫認為這些食物屬於燥熱的食物，現代醫學認為會釋放出組織胺，加重充血反應，造成咽喉腫痛、咳嗽、皮膚紅癢、呼吸急促等症狀，甚至是危及生命的過敏性休克，因此如果有過敏史，像是花生糖、麻粩、生仁糖、牛軋糖等，要記得避開。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，過年時有些民眾會購買冬瓜糖當零食，中醫認為冬瓜甘淡微寒，入肺、小腸、膀胱經，《名醫別錄》：「治小腹水脹，利小便，止渴。」能解熱退火、除煩止渴，還能治療肺熱咳嗽，也可用來減緩生理性水腫。但是要注意加工後的冬瓜糖，因爲加入大量的糖份，因此患有三高或腎臟疾病的人應減少食用。

國健署提醒，年節買零食一次不購買太多的份量，且桌上不要一次端上所有的糖果零食盒；一整包的零食則多人享用，避免一個人一次食用過多；對於小朋友，則分發固定的量，不要讓小朋友隨意取得。

國健署建議，民眾歡度佳節也別忘了維持「聰明吃、快樂動、天天量體重」健康生活方式，注意熱量的攝取，天天量體重，並與親朋好友相約外出走春，隨時增加身體活動，也別忘帶水壺出門，多喝白開水，幫助身體正常代謝功能。

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