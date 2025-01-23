5旬婦腹痛如絞 驚見12公分大卵巢腫瘤塞滿骨盆腔

一名婦女腹痛就醫，做斷層掃描驚見12公分大的卵巢腫瘤，塞滿骨盆腔且引發卵巢扭轉。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50歲女士生活作息正常，無特殊疾病病史，除了剖腹產3次後無任何手術紀錄。某天晚上休息時卻突然腹痛如絞，伴有噁心嘔吐，求助急診，經電腦斷層，驚見腹內有約12公分大的卵巢腫瘤，已把整個骨盆腔塞滿，且有卵巢扭轉情形；醫病溝通後，由醫師執行達文西微創手術，患者腹部僅2個2公分小傷口，術後住院1天返家，復原良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師吳秉忠表示，經過審慎評估，衡量患者年紀家族史，判定雖然無法完全排除惡性腫瘤的可能，但仍能以達文西微創手術完整切除病灶。手術歷經4小時，術中發現巨型卵巢腫瘤併有扭轉，單邊卵巢已有部分缺氧壞死情形。所幸術中快速冷凍切片及術後病理診斷，皆證實為良性卵巢黏液腫瘤。

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吳秉忠指出，卵巢腫瘤為婦科腫瘤裡症狀最不明顯的一種，常常患者完全無症狀或僅有腹部輕微不適，吃遍腸胃科用藥卻效果不彰。等待進一步檢查發現時，腫瘤已擴散至整個腹部。卵巢腫瘤的治療中，手術是不可或缺的一環，但手術方式需經由醫師審慎評估並與患者詳細討論，情況允許下可經由達文西微創手術方式進行腫瘤完整切除。

達文西手術具有傷口極小、失血量少、患者快速復原的優點，是近年婦產科微創手術的趨勢。目前健保已經通過部分達文西婦科手術的給付，期望能造福更多患者。

吳秉忠表示，卵巢癌目前尚無有效的預防方法，建議大家定期做健康檢查。有家族病史者，應和醫師討論，定期做腹部婦科超音波或電腦斷層檢查，才能夠早期發現早期治療。

12公分大的卵巢腫瘤已把整個骨盆腔塞滿，且有卵巢扭轉情形；最後透過達文西微創手術切除，患者恢復良好。（中醫大新竹附醫提供）

婦產科醫師吳秉忠表示，卵巢癌目前尚無有效的預防方法，有家族病史者，應和醫師討論，定期做腹部婦科超音波或電腦斷層檢查，才能夠早期發現早期治療。（記者廖雪茹攝）

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