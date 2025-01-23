自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

5旬婦腹痛如絞 驚見12公分大卵巢腫瘤塞滿骨盆腔

2025/01/23 15:14

一名婦女腹痛就醫，做斷層掃描驚見12公分大的卵巢腫瘤，塞滿骨盆腔且引發卵巢扭轉。（圖取自shutterstock）

一名婦女腹痛就醫，做斷層掃描驚見12公分大的卵巢腫瘤，塞滿骨盆腔且引發卵巢扭轉。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50歲女士生活作息正常，無特殊疾病病史，除了剖腹產3次後無任何手術紀錄。某天晚上休息時卻突然腹痛如絞，伴有噁心嘔吐，求助急診，經電腦斷層，驚見腹內有約12公分大的卵巢腫瘤，已把整個骨盆腔塞滿，且有卵巢扭轉情形；醫病溝通後，由醫師執行達文西微創手術，患者腹部僅2個2公分小傷口，術後住院1天返家，復原良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師吳秉忠表示，經過審慎評估，衡量患者年紀家族史，判定雖然無法完全排除惡性腫瘤的可能，但仍能以達文西微創手術完整切除病灶。手術歷經4小時，術中發現巨型卵巢腫瘤併有扭轉，單邊卵巢已有部分缺氧壞死情形。所幸術中快速冷凍切片及術後病理診斷，皆證實為良性卵巢黏液腫瘤。

吳秉忠指出，卵巢腫瘤為婦科腫瘤裡症狀最不明顯的一種，常常患者完全無症狀或僅有腹部輕微不適，吃遍腸胃科用藥卻效果不彰。等待進一步檢查發現時，腫瘤已擴散至整個腹部。卵巢腫瘤的治療中，手術是不可或缺的一環，但手術方式需經由醫師審慎評估並與患者詳細討論，情況允許下可經由達文西微創手術方式進行腫瘤完整切除。

達文西手術具有傷口極小、失血量少、患者快速復原的優點，是近年婦產科微創手術的趨勢。目前健保已經通過部分達文西婦科手術的給付，期望能造福更多患者。

吳秉忠表示，卵巢癌目前尚無有效的預防方法，建議大家定期做健康檢查。有家族病史者，應和醫師討論，定期做腹部婦科超音波或電腦斷層檢查，才能夠早期發現早期治療。

12公分大的卵巢腫瘤已把整個骨盆腔塞滿，且有卵巢扭轉情形；最後透過達文西微創手術切除，患者恢復良好。（中醫大新竹附醫提供）

12公分大的卵巢腫瘤已把整個骨盆腔塞滿，且有卵巢扭轉情形；最後透過達文西微創手術切除，患者恢復良好。（中醫大新竹附醫提供）

婦產科醫師吳秉忠表示，卵巢癌目前尚無有效的預防方法，有家族病史者，應和醫師討論，定期做腹部婦科超音波或電腦斷層檢查，才能夠早期發現早期治療。（記者廖雪茹攝）

婦產科醫師吳秉忠表示，卵巢癌目前尚無有效的預防方法，有家族病史者，應和醫師討論，定期做腹部婦科超音波或電腦斷層檢查，才能夠早期發現早期治療。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中