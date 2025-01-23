爆瘦20公斤！屏醫新型無痕胃拉提 百斤男僅3個月變回型男

屏東醫院完成院內首例無痕胃內袖狀縫合術。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東45歲唐先生因工作繁忙應酬多運動少，身高170公分的他，體重在短短幾年內從70幾公斤攀升到近110公斤，BMI超過38，高血壓高血脂也找上他，去年底到衛福部屏東醫院求診，經評估後接受內視鏡手術「無痕胃拉提」，在術後3個月，目前已瘦了20公斤，慢慢變回型男。

唐先生體重破百公斤後原本不以為意，直到讀國小的女兒跟他說「爸爸的肚子好大，不是以前的帥爸爸了！」，他才驚覺自己不能再繼續這樣，想要減重改善健康並且還給女兒那個帥爸爸；他到屏東醫院肝膽胰腸胃內科求診，與醫師討論並評估，決定接受內視鏡手術「無痕胃拉提」（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG），手術約1個小時多，當天便可下床行走，隔天就辦理出院並恢復平常生活及工作，不只高血壓控制更好也減藥，女兒對他術後狀況相當滿意

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屏東醫院肝膽胰腸胃內科主任醫師陳震勳說，民眾以往對於減重、改善肥胖的概念是少吃多運動，但常因意志力不夠而失敗收場。在合併慢性病或是對於體重太重，而關節負荷不了的病患來說，運動也是一個困難。若施以手術治療，主要會以外科袖狀胃切除術（切除部分胃）或是胃繞道手術以減少患者食量，並改變營養吸收。然而常有患者擔憂並考量未來營養素吸收不足，需長期補充營養素並抽血監控狀態，且外科手術在身上會有傷口、手術可能造成腸沾黏、手術恢復期等問題。

陳震勳說明，目前新型的內視鏡縮胃或稱無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃縫合術，Endoscopic Sleeve Gastroplasty，ESG），像是做胃鏡的介入方式，透過胃鏡設備將縫合器材帶入胃內，執行胃壁胃組織的拉提，並將胃組織透過線材做縫合，以達到縮小胃容積的目的，可以減少約70-80%的胃容積，這種治療方式也已經列入歐美國家對肥胖的治療指引中。

正因為內視鏡縮胃是以做胃鏡之方式介入，不會有體表的手術傷口，且是以拉提胃壁並縫合方式減少胃容積，不會切除胃的組織，安全性高、恢復期短，較無傷口癒合恢復與未來營養素吸收不足的問題，患者通常可於術後隔天出院。

陳震勳強調，內視鏡縮胃或稱無痕胃拉提，雖然有更高的安全性與更少的副作用，讓想要積極減重改善慢性病危險因子的患者，多一個能有效達到減重效果的選擇。但長期來說，患者還是需要改變心態，調整生活飲食，養成運動習慣，才能讓減重效果長長久久避免復胖。無痕胃拉提自費費用初估約22萬元左右，但最終仍要視實際狀況而定。

屏東醫院副院長黃炯棠（右）、肝膽胰腸胃內科主任醫師陳震勳（左）說明接受無痕胃內袖狀縫合術者的術前與術後比較。（記者羅欣貞攝）

屏東醫院肝膽胰腸胃專業醫護團隊。（記者羅欣貞攝）

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