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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》不「藥」隨便丟 藥水別倒馬桶

2025/02/01 21:34

營養師提醒，過期、變質藥品別亂扔，隨意丟棄恐害環境污染，舉例來說，針劑、管制品或荷爾蒙用藥，需至醫療機構或藥局回收；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，過期、變質藥品別亂扔，隨意丟棄恐害環境污染，舉例來說，針劑、管制品或荷爾蒙用藥，需至醫療機構或藥局回收；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若是家裡有過期或變質無法服用的藥品，該如何處理？營養師彭逸珊表示，藥品千萬別亂扔，隨意丟棄恐造成環境污染，若為一般藥品、保健品可以一般廢棄物處理；特殊藥品則須至醫療機構或藥局回收；至於藥水，千萬別倒馬桶，一定要取夾鏈袋放入咖啡渣或茶葉，並將其倒入後密封，再以一般廢棄物處理。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，家裡的藥櫃、急救箱多少都會有過期藥品，每到農曆年前大掃除時一定會仔細檢查，畢竟當要使用時，根本沒時間、也不會多看一眼效期。因此為避免用到過期品，斷捨離很重要！過期、變質或用不到的藥品千萬別亂扔，隨意丟棄很可能會造成環境污染，因此整理常見藥品丟棄方式：

●一般藥品／保健品：可直接丟垃圾袋中，以一般廢棄物處理。

●特殊藥品：針劑、管制品或荷爾蒙用藥，請拿到醫療機構或藥局回收。

●藥水：勿倒入水槽、馬桶！取夾鏈袋放入咖啡渣或茶葉，再將藥水倒入後密封，以一般廢棄物處理。

台中市食品藥物安全處指出，一般藥物居家處理應遵循6步驟。（圖擷取自台中市食品藥物安全處網站）

台中市食品藥物安全處指出，一般藥物居家處理應遵循6步驟。（圖擷取自台中市食品藥物安全處網站）

台中市食品藥物安全處進一步建議，一般藥品依循「倒、沖、集、混、封、回」6步驟丟棄，首先，把剩餘的藥水進夾鏈袋中，再洗藥罐，沖洗的水也倒進夾鏈袋中，並把剩餘的藥丸全數中到夾鏈袋中後，用泡過的茶葉、咖啡渣或擦手紙合藥水及藥丸，再將夾鏈袋密後，再與一般垃圾一起清除；最後也要記得收藥袋與藥罐。

至於膠囊錠劑該如何保存呢？彭逸珊指出，多數藥品室溫保存即可，但切勿放置於陽光直射或潮濕處；除非有特別標記需冷藏保存者，否則別放置冰箱保存，以免受潮，且開封後務必將裡面的乾燥劑取出，延長保存時間。

營養師表示，多數藥品室溫保存即可，但切勿放置於陽光直射或潮濕處；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，多數藥品室溫保存即可，但切勿放置於陽光直射或潮濕處；示意圖。（圖取自freepik）

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