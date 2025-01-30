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健康網》過年串門子無「腹」擔！ 營養師曝「10健康零食」

2025/01/30 15:49

營養師提醒，肉紙一般調味重、大多為絞肉塑形再切片，所以脂肪含量較高，建議淺嚐3-5片原味肉紙即可；示意圖。（資料照）

營養師提醒，肉紙一般調味重、大多為絞肉塑形再切片，所以脂肪含量較高，建議淺嚐3-5片原味肉紙即可；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年全家團聚，除圍爐吃大餐外，茶餘飯後聊天配零食，更是不可少！​營養師李羽萱在臉書專頁診所網站發文指出，許多過年傳統零食屬高糖、高油，容易攝取過多熱量，不利體重控制，甚至影響血糖和身體代謝，因此推薦10款健康零食，包括：無調味堅果、無調味海苔、85％黑巧克力、原味肉紙、起司片、小魚乾花生、鹽味毛豆、糙米餅、烘培黑豆及原味爆薏仁，適量吃無「腹」擔。

1.無調味堅果：每100克熱量約500大卡，建議可吃10-20克。堅果含不飽和脂肪酸、維生素E、B6、植化素等營養素，有助降低膽固醇、促進血液循環等。但要注意，堅果熱量較高，一天建議控制攝取1-2份（約10-20克），市面上隨手包可選擇調味較少或減少果乾類，避免攝取過多糖、熱量。

​2.無調味海苔：每100克熱量約300大卡，通常可吃5-10克。海苔含豐富維生素、礦物質、膳食纖維，可幫助促進腸胃蠕動、增加飽足感，還可以改善便秘。不過，海苔鈉含量較高，建議選擇低鈉版本，並搭配新鮮蔬菜，增加營養均衡。

​3.85％黑巧克力：每100克熱量約600大卡，建議至多吃到15-20克。黑巧克力中的可可多酚可促進新陳代謝、幫助抗老化；可可鹼、色胺酸可幫助舒緩情緒。不只如此，黑巧克力還可降低血壓、膽固醇，但要注意其含咖啡因，建議避免在晚上或睡前攝取；額外添加的糖屬於精緻糖類，建議每天控制在150大卡之內。

營養師表示，85％黑巧克力是過年吃零食的好選擇之一；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，85％黑巧克力是過年吃零食的好選擇之一；示意圖。（圖取自freepik）

​4.原味肉紙：每100克熱量約400大卡，通常食用份量為10-15克。雖然肉紙製作過程仍會添加糖、鹽，但相較一般肉乾，面積大且薄，卻也容易讓人吃完感到空虛，因此建議搭配蔬菜增加飽足感。另外肉紙一般調味重、大多為絞肉塑形再切片，所以脂肪含量較高，建議淺嚐3-5片即可。

​5.起司片：每100克熱量約300大卡，通常食用份量為20-30克。起司是補鈣的好選擇，1到2片就能補充130-290毫克的鈣質。不過要注意的是，雖其富含鈣質，但過量食用仍然會增加總熱量，建議1天控制在2片內，另，其鈉含量高，如果有高血脂、高血壓，建議減少攝取。

​6.小魚乾花生：每100克熱量約500大卡，建議吃20-30克即可。小魚乾花生口感鹹香，能同時補充蛋白質、鈣質跟好油，強筋健骨。不過整體油脂含量較高，可以在餐中當點綴提升口感，且其屬鹽醃漬製成，含有高鈉，高血壓患者應特別注意份量。

​7.鹽味毛豆：每100克熱量約150大卡，一般人建議吃50-100克即可。毛豆富含蛋白質、纖維和維生素，用鹽水煮、加入黑胡椒等簡單調味就很好吃。不過毛豆仍然有一定的熱量和高纖維，過量攝取可能會導致腹脹或消化不良，且市售毛豆多以鹽增強風味，需多留意營養標示或選擇低鈉的產品。

​8.糙米餅：每100克熱量約400大卡，通常食用10-20克。糙米餅富含膳食纖維、維生素B及維生素E，香脆可口，能有效減緩嘴饞、有助於增加飽足感。只是許多糙米餅可能會添加糖或其他調味料，因此建議選擇純糙米餅或無添加糖的產品，減少不必要的熱量和糖分攝取。

​9.烘培黑豆：每100克約400大卡，通常可吃40-60克。低溫烘烤能減少營養成分被破壞，尤其是黑豆中的花青素和膳食纖維，且烘焙黑豆通常不添加過多調味劑或油脂，是健康又美味的選擇！不過，要注意豆類本身富含蛋白質和纖維，過量食用可能導致消化不良或腹脹，同時也要記得選擇低鈉或無鹽版本，以減少鈉的攝取。

10.原味爆薏仁：每100克約350大卡，通常建議吃20-30克。原味爆薏仁以高壓熟成製作，油跟糖的比例低，含有豐富膳食纖維、植物性蛋白質，適合素食者及全家大小。購買時留意成分標籤，避免含有過多的添加糖、鹽或人工香料，選擇天然、無添加者更健康。

營養師建議，購買零食時，建議注意包裝標示，首選添加物少、低反式脂肪、低飽和脂肪、低精緻糖與低鈉的類別；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，購買零食時，建議注意包裝標示，首選添加物少、低反式脂肪、低飽和脂肪、低精緻糖與低鈉的類別；圖為情境照。（圖取自freepik）

過年吃零食4撇步 兼顧健康與體重

優先選擇原味、少調味的零食：包裝標示也要注意看，首選添加物少、低反式脂肪、低飽和脂肪、低精緻糖與低鈉的類別。

挑選需要花時間咀嚼的食物：除了延長進食時間，也能幫助大腦收到飽足訊號，避免過量進食。

挑選小包裝：避免一吃就停不下來，同時也方便分食，能控制攝取量。

​●吃零食前，先確保正餐有攝取均衡營養：規律進食習慣幫助穩定血糖，減少對零食的依賴，建議確認正餐均衡攝取蛋白質、蔬菜、全穀類等食物，避免暴飲暴食。

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