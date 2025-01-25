健康網》冬天吃「黑色食物」4料理！ 營養師：紅豆也在內

營養師說，黑色食物包括黑芝麻、黑豆漿、紅豆、紫米、紅棗，也用這些做成了4道料理；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季就是要吃營養價值高的黑色食物！營養師陳怡婷在臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享黑芝麻、黑豆漿、紅豆、紫米、紅棗料理，分別為：南瓜黑芝麻優格、紅棗酒釀雞蛋黑豆漿、鮪魚毛豆雞蛋黑芝麻粥，以及黑芝麻紅豆紫米粥。

各式黑色食物菜單

●南瓜黑芝麻優格：栗子南瓜、無糖優格、無糖黑芝麻醬，也可以換成花生醬，有顆粒的更好吃。

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●紅棗酒釀雞蛋黑豆漿：無糖黑豆漿、酒釀（無添加糖）、紅棗、雞蛋、無調味綜合堅果。

●鮪魚毛豆雞蛋黑芝麻粥：上層有鮪魚、毛豆、水煮蛋，下層燕麥粥有，無糖黑芝麻粉、奇亞籽、低脂奶、燕麥。

●黑芝麻紅豆紫米粥：紅豆、紫米、無糖黑芝麻粉、無糖黑豆漿。

國健署提到，黑芝麻含有Omega-6多元不飽和脂肪酸，可以調節生理機能、保護細胞、促進免疫反應，也能降低血管中的膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

黑芝麻之益處

國健署過去有提到，黑芝麻含有Omega-6多元不飽和脂肪酸，可以調節生理機能、保護細胞、促進免疫反應，也能降低血管中的膽固醇，是營養上不可缺乏的優質不飽和脂肪酸！另外，它還有豐富的鈣質，有助於維持骨骼和牙齒的健康。

紫米、黑豆富含花青素

國健署指出，黑豆有豐富的花青素，對身體有許多好處，像是保護眼睛、改善腸道菌相、抗氧化、抗發炎等良好功用。此外，黑豆還含有豐富的葉酸，是孕哺婦女必須補充的重要營養素！

紫米富也具有抗氧化能力的花青素，且富含礦物質及維生素B群等。要特別注意的是，紫米因含較多的支鏈澱粉，相較於直鏈澱粉烹煮後質地較有黏性，且易消化不完全，可能會產生脹氣、腹部不舒服的狀況，所以食用時要注意份量，避免造成不適。

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