自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》女性別因漏尿影響生活品質 4種治療一次看

2025/01/23 20:31

醫師指出，現代醫學提供多種解決尿失禁，從微創手術到非侵入性療程，助女性找回生活品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，現代醫學提供多種解決尿失禁，從微創手術到非侵入性療程，助女性找回生活品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些女性朋友因咳嗽、大笑或運動，而出現漏尿情況，不僅影響日常生活，還讓人失去自信。台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文分享，現代醫學提供多種解決方案，從微創手術到非侵入性療程，能幫助女性找回生活品質。

吊帶手術

●原理：利用人工吊帶支撐尿道中段，改善腹壓增加時的尿液外漏。

●適合對象：中度至重度應力性尿失禁患者。

●優點：成功率高，效果持久，適合長期困擾的患者。微創手術，恢復快，且手術費健保有給付（迷你吊帶需自費材料，實質實付商業保險可能理賠，需自行詢問保險公司）。

●注意事項：需要住院及麻醉，最好有家人朋友陪同手術，術後6週內避免搬重物及性生活。

水凝膠注射手術

●原理：透過膀胱內視鏡將水凝膠注射至尿道，增加阻力，改善漏尿問題。

●適合對象：輕度至中度應力性尿失禁患者、不願接受吊帶手術者。

●優點：無刀口，手術僅需15分鐘，恢復快速。效果可持續3-5年，副作用少。

●注意事項：效果略低於吊帶手術，少數嚴重患者半年內可能需再次注射。屬自費療程，實質實付保險可能理賠，需自行詢問保險公司。

醫師提醒，4種治療方式各有優勢，若有漏尿困擾，歡迎諮詢專業醫師，早日找回自信與美好生活；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，4種治療方式各有優勢，若有漏尿困擾，歡迎諮詢專業醫師，早日找回自信與美好生活；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陰道雷射

●原理：利用雷射能量刺激膠原蛋白增生，修復陰道與尿道支撐結構。

●適合對象：輕度應力性尿失禁患者，特別適合更年期或產後女性。

●優點：無刀口，無需麻醉，恢復期短，可立刻返家甚至工作。可同時改善陰道乾澀、萎縮、發炎等私密問題。

●注意事項：多次療程（每月1次，約3次為一完整療程），效果可維持6-12個月。屬自費療程。

蝴蝶電波

●原理：透過RF電波技術深入加熱組織，刺激膠原蛋白增生，活化盆底肌肉，提升陰道緊實度。

●適合對象：輕度應力性尿失禁患者，伴隨陰道鬆弛或頻尿問題者，也適合更年期或產後女性。

●優點：無痛、無傷口，可立刻返家甚至工作。效果可維持6-12個月，適合多種私密困擾。

●注意事項：屬自費項目，每年至少一次療程維持效果。

謝筱芸提醒，4種治療方式各有優勢，她會根據患者的需求與健康狀況，量身打造最適合的方案，若你也有漏尿困擾，歡迎諮詢專業醫師，早日擺脫困擾，找回自信與美好生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中