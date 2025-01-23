健康網》女性別因漏尿影響生活品質 4種治療一次看

醫師指出，現代醫學提供多種解決尿失禁，從微創手術到非侵入性療程，助女性找回生活品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些女性朋友因咳嗽、大笑或運動，而出現漏尿情況，不僅影響日常生活，還讓人失去自信。台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文分享，現代醫學提供多種解決方案，從微創手術到非侵入性療程，能幫助女性找回生活品質。

吊帶手術

●原理：利用人工吊帶支撐尿道中段，改善腹壓增加時的尿液外漏。

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●適合對象：中度至重度應力性尿失禁患者。

●優點：成功率高，效果持久，適合長期困擾的患者。微創手術，恢復快，且手術費健保有給付（迷你吊帶需自費材料，實質實付商業保險可能理賠，需自行詢問保險公司）。

●注意事項：需要住院及麻醉，最好有家人朋友陪同手術，術後6週內避免搬重物及性生活。

水凝膠注射手術

●原理：透過膀胱內視鏡將水凝膠注射至尿道，增加阻力，改善漏尿問題。

●適合對象：輕度至中度應力性尿失禁患者、不願接受吊帶手術者。

●優點：無刀口，手術僅需15分鐘，恢復快速。效果可持續3-5年，副作用少。

●注意事項：效果略低於吊帶手術，少數嚴重患者半年內可能需再次注射。屬自費療程，實質實付保險可能理賠，需自行詢問保險公司。

醫師提醒，4種治療方式各有優勢，若有漏尿困擾，歡迎諮詢專業醫師，早日找回自信與美好生活；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陰道雷射

●原理：利用雷射能量刺激膠原蛋白增生，修復陰道與尿道支撐結構。

●適合對象：輕度應力性尿失禁患者，特別適合更年期或產後女性。

●優點：無刀口，無需麻醉，恢復期短，可立刻返家甚至工作。可同時改善陰道乾澀、萎縮、發炎等私密問題。

●注意事項：多次療程（每月1次，約3次為一完整療程），效果可維持6-12個月。屬自費療程。

蝴蝶電波

●原理：透過RF電波技術深入加熱組織，刺激膠原蛋白增生，活化盆底肌肉，提升陰道緊實度。

●適合對象：輕度應力性尿失禁患者，伴隨陰道鬆弛或頻尿問題者，也適合更年期或產後女性。

●優點：無痛、無傷口，可立刻返家甚至工作。效果可維持6-12個月，適合多種私密困擾。

●注意事項：屬自費項目，每年至少一次療程維持效果。

謝筱芸提醒，4種治療方式各有優勢，她會根據患者的需求與健康狀況，量身打造最適合的方案，若你也有漏尿困擾，歡迎諮詢專業醫師，早日擺脫困擾，找回自信與美好生活。

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