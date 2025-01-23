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健康網》10％長者患黃斑部病變！醫：小心5症狀

2025/01/23 16:20

粘靖旻指出，在台灣，65歲以上的人大概有10%都有黃斑部病變的問題，隨著年紀越大，得病的機率又會更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

粘靖旻指出，在台灣，65歲以上的人大概有10%都有黃斑部病變的問題，隨著年紀越大，得病的機率又會更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃斑部病變是一種常見的眼疾，特別是在中年以後更為普遍。在台灣，65歲以上的人約10%有黃斑部病變問題，隨年紀越大，得病機率又會更高。高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」發文表示，黃斑部病變有5大常見症狀，包含中心視力模糊、看直線扭曲或變形、出現暗點或盲區、顏色感知異常、視力快速下降，如果家中長輩有這些狀況，請務必就醫檢查！

●中心視力模糊：黃斑部病變最早期的表現，就是中心視力變得模糊，患者可能會發現看書或看物體的細節變得不清晰，需靠近或移動物體才能看清楚。例如，看著一個人的臉，可能只能看到外圍輪廓，無法清晰辨識五官。

●直線扭曲或變形：意思是說，當看直線或平面物體時，會感覺到線條變得彎曲或波浪狀，這是黃斑部受損後的典型現象。對於日常生活來說，例如看窗框或格子圖案，都可能發現異常。

●暗點或盲區出現：有些患者會注意到，視野中間出現一個暗點或模糊的區域，讓看東西時感覺有一部分被遮擋。這種現象可能會逐漸加重，影響日常活動，如閱讀或開車。

●顏色感知異常：黃斑部病變也會影響顏色的辨識能力，可能會覺得顏色變得較淡或失真。特別是鮮豔的顏色，像紅色或藍色，看起來可能不如過去鮮明。

●視力快速下降：部分患者可能會感到視力突然變差，特別是濕性黃斑部病變，進展速度較快，需立即就醫處理。

粘靖旻說，當發現看物體細節變得不清晰，需靠近或移動物體才能看清楚時，恐是黃斑部病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

粘靖旻說，當發現看物體細節變得不清晰，需靠近或移動物體才能看清楚時，恐是黃斑部病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

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