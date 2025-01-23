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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》過年大掃除腰痠背痛？ 4招輕鬆護腰背不傷身

2025/01/23 15:58

謝炳賢說，不少民眾在掃除過後常感到腰痠背痛、全身僵硬；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢說，不少民眾在掃除過後常感到腰痠背痛、全身僵硬；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年將至，家家戶戶進行大掃除；然不少民眾在掃除過後常感到腰痠背痛、全身僵硬。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」上發文指出，長時間清掃與搬重物恐對脊、腰椎造成負擔，引發疼痛。只要掌握正確方法，就能讓大掃除輕鬆又安全，例如事前暖身活動、備足保護工具、正確搬重物技巧、分次進行，避免過度疲勞。

大掃除保護腰脊椎4大秘訣

1.事前暖身活動：寒冷天氣容易讓肌肉僵硬，增加受傷風險。建議在清掃前花5到10分鐘進行簡單的暖身運動，例如伸展腰部、腿部及手臂肌肉，幫助身體預熱，降低肌肉緊繃與拉傷的機率。

2.備足保護工具：大掃除常需要彎腰擦拭或搬運重物，建議可準備護腰或護膝，特別是對家中長輩而言更為重要。舉例來說，擦地時可墊軟布，避免長時間壓迫關節；蹲跪作業時，則利用小板凳減少負擔，有效保護膝蓋與脊椎。

3.正確搬重物技巧：移動家具、清理灰塵時，切勿直接彎腰搬運。正確方式是屈膝蹲下，讓大腿發力，而非腰部施力。搬運時靠近物品並穩定身體，避免扭腰或單邊用力，以降低對腰椎的負擔。

4.分次進行避免過度疲勞：大掃除工作量大，不建議一次完成所有清潔。應分區或分時段進行，讓身體適當休息，同時補充水分與營養，避免過度疲勞。

謝炳賢提醒，大掃除是迎新年的重要儀式，但也應注重健康，使用正確方法不僅能保護身體，還能讓打掃更加輕鬆愉快。

謝炳賢提醒，大掃除工作量大，不建議一次完成所有清潔。應分區或分時段進行，讓身體適當休息；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢提醒，大掃除工作量大，不建議一次完成所有清潔。應分區或分時段進行，讓身體適當休息；圖為情境照。（圖取自freepik）

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