健康網》6食物「看似健康」卻很胖！ 鮮榨果汁、腐竹都上榜

營養師指出，無論是鮮榨果汁，或超商鋁箔包果汁，喝1杯鮮果汁都相當於攝入3到4份水果的果糖量，糖分直接爆掉；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間，大餐一攤接一攤，如何從這場美食誘惑比賽中，讓「體重」存活下來？營養師徐子雅表示，減重期間很容易誤踩「看似健康」卻很胖的食材，包括：蜂蜜芥末醬、鮮榨果汁、腐竹、雞爪、雞湯及蔬菜乾，建議適量或少吃，並多以原型食物為主，均衡飲食多喝水，擁有好身材！

徐子雅在臉書專頁與專欄分享，很多人在減肥時，常掉入「看起來很健康」的迷思，覺得吃了就能輕鬆瘦下來。實際上，這些食物可能暗藏添加糖、油脂或過多調味料，讓減重之路變得更加困難！因此整理6種常見的食物陷阱，輕鬆避開地雷食物：

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​●蜂蜜芥末醬：千島醬、蛋黃醬、蜂蜜芥末醬的熱量都不低，仔細查看產品的營養標示，選擇糖分含量較低的產品，並留意糖分較多的醬料，如：番茄醬、燒烤醬等，避免攝入過多隱形糖。如果要有醬料，可以優先選擇和風醬。

​●鮮榨果汁：無論是鮮榨果汁，或超商鋁箔包果汁，喝1杯鮮果汁都相當於攝入3到4份水果的果糖量，糖分直接爆掉！如果要喝果汁，可優先選擇低糖水果：芭樂、蘋果，並遵守每日建議糖量之原則，不超過總熱量攝取的10%。

​●腐竹：腐竹是煮沸後豆漿表面凝固的薄膜乾燥後的豆製品，有些成品會加以油炸，100克熱量高達463大卡。

營養師表示，腐竹是煮沸後豆漿表面凝固的薄膜乾燥後的豆製品，熱量偏高，不適合飲控者食用；示意圖。（資料照）

​●雞爪：雞爪是雞身上熱量偏高的部位，100克215大卡。若又進行滷製，含糖量和鈉量又增加，因此建議少量吃，或調整成吃雞胸肉或雞腿肉等脂肪含量較低的部位。

​●雞湯：冬天愛喝雞湯，但奶白色雞湯其實是脂肪乳化，熱量高，嘌呤也高，建議多吃肉，少喝湯，淺嚐即可。

​●蔬菜乾：蔬菜乾是經過高溫油炸的蔬果，含反式脂肪，熱量100克約418大卡！建議改選適量的無糖堅果、黑巧克力。

​徐子雅補充，飲控時，建議以原型食物為主，6大類營養素均衡飲食，每餐遵守211餐盤，正餐吃飽，嘴巴就不會饞。另外，1天飲水量要充足，有助於身體代謝。

​營養師建議，飲控時，1天飲水量要充足，有助於身體代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

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