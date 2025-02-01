健康網》過敏還是鼻竇炎？醫教你快速分辨3種鼻塞

胡皓淳表示，過敏性鼻炎以鼻癢、打噴嚏、清鼻涕和眼癢為主要特徵，接觸過敏原後迅速發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鼻子不通、打噴嚏、流鼻水，究竟是過敏性鼻炎、鼻竇炎，還是單純的鼻塞？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在其臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文，過敏性鼻炎可能還伴隨鼻子癢、眼睛癢；鼻竇炎則以黃綠色鼻涕、臉部壓迫感及鼻部臭味為典型表現；單純鼻腔堵塞，可能不伴隨其他症狀。

什麼是過敏性鼻炎？

胡皓淳指出，過敏性鼻炎是由花粉、塵蟎、動物毛髮等過敏原引起的鼻腔過敏反應，屬於免疫系統的過度反應，而非感染所致。典型症狀包括連續打噴嚏、鼻癢、清鼻涕（如水般稀薄），有時伴隨眼睛癢或流淚。這些症狀多在接觸過敏原後立即出現，且分為季節性（如花粉過敏）和常年性（如塵蟎過敏）。治療方式主要為服用抗組織胺、使用類固醇鼻噴劑，並避免接觸過敏原。

請繼續往下閱讀...

什麼是鼻竇炎？

鼻竇炎則是鼻竇感染或發炎所致，通常因鼻竇出口被堵塞導致黏液無法排出，進而引發細菌或病毒感染。症狀以鼻塞、黃綠色黏稠鼻涕為主，並伴隨臉部疼痛或壓迫感，尤其集中在額頭、眼睛周圍或上頜處，甚至會聞到明顯的鼻部臭味。鼻竇炎可分為急性（症狀持續一個月內）和慢性（症狀持續三個月以上）。

什麼是鼻塞？

鼻塞是一種症狀，表示鼻腔內空氣流通受阻，並非一種疾病。其成因多樣，包括感冒引起的黏膜腫脹、鼻中膈彎曲、鼻息肉或乾燥空氣刺激等。鼻塞有時僅是短暫現象，但若長期存在，仍需進一步檢查。

三者如何區分？

●過敏性鼻炎：以鼻癢、打噴嚏、清鼻涕和眼癢為主要特徵，接觸過敏原後迅速發作。

●鼻竇炎：以黃綠色鼻涕、臉部壓迫感及鼻部臭味為典型表現，常伴隨急性或慢性發炎。

●鼻塞：單純鼻腔堵塞，可能不伴隨其他症狀，需根據病因進一步評估。

胡皓淳提醒，若出現長期鼻部不適或症狀反覆，應及早尋求醫療協助，以避免延誤病情。鼻子的健康，可不容忽視！

胡皓淳指出，鼻竇炎則以黃綠色鼻涕、臉部壓迫感及鼻部臭味為典型表現，常伴隨急性或慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法