健康網》吃麻辣鍋解辣飲料曝光 最不能喝的竟然是它

若需吃辣又要解辣，營養師提出幾點建議。圖為辣味料理示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在休假期間最愛大吃大喝，而「麻辣鍋」更是不少台灣人的最愛。對於熱愛吃辣的人，沒點大辣就感覺沒吃到；然對於辣味忍受度較低者，只要吃到一點點辣，就會格外痛苦，急著喝水。但應該有很多人發現「喝水沒用」，愈喝愈辣，對吧？那該如何正確消除辣感？營養師提建議。

營養師薛曉晶首先要談一個小常識：「辣味是痛覺」，並非味覺，因此大家吃到辣舌頭會發麻、脹痛。至於該如何解辣，薛曉晶首推「牛奶」，其中的酪蛋白可包覆辣椒素，加上油脂也可溶解辣椒素，想解辣以牛奶效果最好。其他也可嘗試的飲料，為火鍋店內常見的「酸梅湯」、「檸檬水」，因為兩者含有糖與酸性物質，可減緩辣椒素帶來的痛感。

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反之，不能喝的有「汽水」，例如有些店提供的檸檬汽水或可樂就不適合，因為氣泡會刺激舌頭，就像受傷了還猛戳傷口；另一項則是出乎大家意料的「水」，薛曉晶解釋，水的解辣效果較差，因為水不能溶解辣椒素，反倒會將辣椒素沖開，使痛覺擴散。同時溫度低的冰水會變得敏感，溫度高的熱水會加劇紅腫與熱痛。另一種常喝的「酒」也是不建議的名單之一，雖辣椒素可溶解於酒精，但一般的酒，其酒精濃度不足以帶走辣椒素，就和水一樣會擴大痛覺。

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