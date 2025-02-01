健康網》癌症年輕化！ 營養師揭「癌細胞最愛10字」快避開

營養師提及，喝太熱的飲料、湯，會傷害食道黏膜，雖其能自然修復，但長期下來，食道黏膜復原跟不上人體修復速度，而增加食道癌風險；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症不再是老年人專利，甚至有年輕化的趨勢！營養師高敏敏於臉書發文指出，近年來，癌症患者年齡層不斷下修，癌症不再是上了年紀才會生的病，尤其日常生活方式與飲食習慣，都與癌症風險有關，因此整理癌細胞最愛的10個字，包括：糖、燙、燻、酒、霉、菸（煙）、油、醃、鹹及懶，快避開它們，養成良好習慣，遠離癌症。

1.「糖」—胰臟癌：雖然吃糖與癌症沒有直接關係，但高糖飲食容易使人肥胖，而肥胖又與多種癌症有關，比如胰臟癌、乳癌、子宮內膜癌等。最可怕的是癌細胞特別愛糖，越多糖它們越活躍，世界衛生組織建議，每天攝糖量最好不超過25克，才是健康之道。

請繼續往下閱讀...

2.「燙」—食道癌：台灣人最愛吃火鍋、喝熱湯，但吃太燙的食物會損傷食道黏膜。研究指出，超過60℃的食物對黏膜具有傷害性，雖然人體會自然修復，但對於愛喝熱湯的人來說，食道黏膜復原的速度，遠跟不上人體修復速度，在反覆傷害下，久而久之就會增加食道癌風險。

3.「燻」—肝癌、口腔癌：舉例來說，香腸、培根等屬燻製食品，含有亞硝胺和苯駢芘，攝入過多可能增加肝癌、口腔癌等風險。不只如此，燻製食品通常含有較高的鹽分，長期食用也不利於腎臟和血壓，建議少吃這類加工食品，多選擇新鮮天然的食材，護健康。

營養師表示，香腸、培根等屬燻製食品，含有亞硝胺和苯駢芘，攝入過多可能增加肝癌、口腔癌等風險；示意圖。（圖取自freepik）

4.「酒」—肝癌：喝酒對身體的傷害遠超想像！長期過量飲酒會損害肝臟，引發肝硬化甚至肝癌，還會增加口腔癌、食道癌的風險，因此喝酒還是應該限量且適度。據衛福部發表的每日飲酒酒精標準量，建議女性每天不超過1個酒精當量（10克酒精）、男性每天不超過2個酒精當量（20克酒精），建議控制飲酒量，避免傷身。

5.「霉」—肝癌：發霉的食物中含有黃麴毒素，其屬極強致癌物，即便高溫烹煮也無法完全破壞毒素，尤其對肝臟傷害極大，與肝癌的發病率高度相關，所以千萬不要怕浪費，只把發霉除掉又繼續吃，選擇存放良好的新鮮食材是保護健康的第一步！

6.「菸（煙）」—肺癌：吸菸幾乎是傷害全身器官，其中最直接影響肺，菸草中的有害物質還會損害心血管系統，引發心臟病和中風；另，二手菸、廚房油煙，也都可能引發肺癌風險。

7.「油」—大腸癌：蛋白質經過油炸後會產生致癌物「異環胺」，尤其是烹煮過程中反覆煎、炸、烤，如油條、臭豆腐等，都會製造出更多異環胺。若經常大量攝取，罹患大腸癌風險會提高，亦會增加肥胖和心血管疾病風險，建議選用橄欖油等健康植物油，並於烹飪時避免高溫油炸、控制油的使用量，吃得安心又健康。

營養師指出，蛋白質經過油炸後會產生致癌物「異環胺」，尤其是烹煮過程中反覆煎、炸、烤，恐使罹患大腸癌風險增；圖為情境照。（圖取自freepik）

8.「醃」—胃癌、大腸癌：醃製食品中含有亞硝酸鹽，進入體內會轉化為致癌物亞硝胺，長期食用這類食物，會增加胃癌和食道癌的風險。況且醃製食品鹽分高，還會對腎臟和血壓造成負擔，建議少吃或適量，多選擇新鮮食材，保持飲食清淡。

9.「鹹」—胃癌：攝取過多鹽分除了加重腎臟負擔、導致高血壓，還可能增加胃癌風險。因為攝取高鹽容易傷害胃黏膜，而在黏膜受損修復時，致癌物就有機可乘，使細胞突變、癌變的機會也大幅提升。世界衛生組織建議，每天鹽的攝入量應少於6克，多用天然香料取代鹽調味，減少醃製食品和加工食品攝取，有益於身體健康。

10.「懶」—各種癌：現代人餐餐外食、特別偏愛快速方便的加工食品，容易導致油、鹽、糖 超標，烹飪方式也不理想；同時，現代人缺乏運動習慣，也會導致肥胖、代謝問題及免疫力下降，還會減緩新陳代謝，影響血糖和脂肪代謝，增加胰臟癌、肝癌等風險。眾多醫學研究顯示，肥胖與多項癌症皆有關聯，總而言之，雖然懶惰不直接致癌，但不健康生活狀態，間接增加罹癌風險，建議保持適度運動、健康飲食，遠離癌症。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法