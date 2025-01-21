自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

寶林案後北市改善防堵措施 死亡、重症立即停業並擴大採檢

2025/01/21 20:23

台北市衛生局於寶林茶室案後研議精進作為及防堵措施。（資料照）

台北市衛生局於寶林茶室案後研議精進作為及防堵措施。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市寶林茶室食品中毒案去年3月爆發，33人用餐後中毒，其中6人死亡，台北地檢署今（21）日偵結，起訴負責人黎仿軒等5人。台北市衛生局事後研議精進作為及防堵措施，包括修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除原有疑似食品中毒就醫人數達6人以上狀況外，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人均可命令業者立即停業。

衛生局於案發後邀集專家學者精進疑似食品中毒案件辦理流程，針對重大案件立即暫停作業並擴大採檢現場所有食品及原料。

寶林茶室位於遠百信義A13 ，台北市衛生局針對39處百貨公司成立稽查專案增加稽查頻率，並針對高違規、高風險業者加強稽查；同時要求所有餐廳接受餐飲分級評核，並找來百貨公司樓管，建議將食品業者登錄、投保產品責任險等納入餐廳與百貨公司合約要求內，共同研商美食街櫃位自主管理方案，加強業者自主管理能力。

衛生局要求因疑似食品中毒案件被勒令停業的業者，除了需依「食品良好衛生規範準則」改善完成外，也需完成4小時教育訓練後，才能申請復業，首例適用案件為去年4月王品集團初瓦及嚮辣西門店疑似食品中毒案，當時有超過100人用餐後身體不適就醫。

台北市衛生局原本食安人力編制為97人，已擴增33名編制稽查人力，目前增聘30人，撥補經費成立「食因性疾病檢驗組」，動支第二預備金3780萬增購檢驗用分析儀器及實驗室設備，建立邦克列酸檢驗技術，並購置軟毛青黴酸、β-硝基丙酸、蘆薈素A、蘆薈素B、河豚毒素及組織胺等毒性物質標準品。

衛生局從去年5月到12月，累計抽驗34件產品，檢驗結果均未檢出邦克列酸；另也從去年12月起，針對疑似食品中毒通報案件將邦克列酸列入監測，累計食餘檢體11件，工作人員手部檢體及環境檢體228件，檢驗結果均未檢出。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中