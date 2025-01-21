寶林案後北市改善防堵措施 死亡、重症立即停業並擴大採檢

台北市衛生局於寶林茶室案後研議精進作為及防堵措施。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市寶林茶室食品中毒案去年3月爆發，33人用餐後中毒，其中6人死亡，台北地檢署今（21）日偵結，起訴負責人黎仿軒等5人。台北市衛生局事後研議精進作為及防堵措施，包括修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除原有疑似食品中毒就醫人數達6人以上狀況外，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人均可命令業者立即停業。

衛生局於案發後邀集專家學者精進疑似食品中毒案件辦理流程，針對重大案件立即暫停作業並擴大採檢現場所有食品及原料。

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寶林茶室位於遠百信義A13 ，台北市衛生局針對39處百貨公司成立稽查專案增加稽查頻率，並針對高違規、高風險業者加強稽查；同時要求所有餐廳接受餐飲分級評核，並找來百貨公司樓管，建議將食品業者登錄、投保產品責任險等納入餐廳與百貨公司合約要求內，共同研商美食街櫃位自主管理方案，加強業者自主管理能力。

衛生局要求因疑似食品中毒案件被勒令停業的業者，除了需依「食品良好衛生規範準則」改善完成外，也需完成4小時教育訓練後，才能申請復業，首例適用案件為去年4月王品集團初瓦及嚮辣西門店疑似食品中毒案，當時有超過100人用餐後身體不適就醫。

台北市衛生局原本食安人力編制為97人，已擴增33名編制稽查人力，目前增聘30人，撥補經費成立「食因性疾病檢驗組」，動支第二預備金3780萬增購檢驗用分析儀器及實驗室設備，建立邦克列酸檢驗技術，並購置軟毛青黴酸、β-硝基丙酸、蘆薈素A、蘆薈素B、河豚毒素及組織胺等毒性物質標準品。

衛生局從去年5月到12月，累計抽驗34件產品，檢驗結果均未檢出邦克列酸；另也從去年12月起，針對疑似食品中毒通報案件將邦克列酸列入監測，累計食餘檢體11件，工作人員手部檢體及環境檢體228件，檢驗結果均未檢出。

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