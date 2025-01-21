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健康網》地震來前聽見地鳴聲？ 醫解密「夏綠蒂症候群」

2025/01/21 20:43

醫師表示，在某些特殊環境下，人類的耳朵可以感應到低頻聲波，被稱為夏綠蒂症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，在某些特殊環境下，人類的耳朵可以感應到低頻聲波，被稱為夏綠蒂症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉今（21日）深夜0時17分發生芮氏規模6.4地震，餘震集中在台南，不過在地震發生之前，除了手機收到的國家級地震警報外，有沒有覺得耳朵怪怪的，「聽」見地鳴的聲音？耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，在某些特殊環境下，人類的耳朵可以感應到低頻聲波，被稱為夏綠蒂症候群。

柯仁弘在臉書專頁「鬍子醫生診間生活」發文分享，凌晨時「全台共震」把大家嚇一跳，整個高樓層的吊燈在跳探戈，但你知道嗎？有人更早一步就察覺了地震的可能。美國有一位夏綠蒂女士，地震來臨前會提前收到「耳朵通知」，並聽到某種「地鳴聲」， 科學家對此其實有解釋，並稱呼為「夏綠蒂現象」。

柯仁弘說明，夏綠蒂症候群就像是狗狗聽見人類聽不見的口哨聲，目前科學界對這現象還在研究中。夏綠蒂在個人網頁「The Charlotte King Effect」有分享自己對火山爆發、大地震或間歇泉都有不同程度的身體感知。

柯仁弘指出，有民眾分享，以前聽的到地鳴，「長大就聽不到了」。由於耳朵可以是超厲害的「聲波偵測器」，但隨著年齡增長，耳膜、內耳結構（像耳蝸）可能會慢慢變鈍，特別是對於次聲波這種低頻聲音的感知能力，小時候像個「聲音雷達」，但長大後卻變成「靜音模式」。

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